Varsóban egymás szemébe nézett Novák Katalin és Joe Biden

Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön Joe Bidennel is találkozott Varsóban. A magyar államfő azt mondta az amerikai elnöknek az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban, hogy Magyarország és a magyar emberek minél előbb békét szeretnének.

Az Index is beszámolt róla, hogy Novák Katalin a hét közepén Varsóba utazott, ahol többek között Joe Biden amerikai elnökkel is találkozik. Biden az ukrajnai invázió egyéves évfordulója alkalmából látogatott el Lengyelországba. Varsó előtt azonban egy meglepő kitérőt is tett Kijev felé, melyről részletesebben alábbi cikkünkben írtunk.

A varsói csúcstalálkozón az Egyesült Államok és a NATO keleti tagállamainak az Ukrajnához legközelebb eső szövetséges országok állam- és kormányfői vesznek részt.

Novák Katalin a Magyar Honvédség főparancsnokaként rendszeresen kér tájékoztatást Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnöktől az Ukrajnában zajló háború alakulásáról. Keddi egyeztetésük volt a felkészülés a varsói csúcsra.

A magyar köztársasági elnök csütörtök délelőtt ismét jelentkezett Facebook-oldalán, és képet is posztolt a Joe Bidennel való találkozásról.

A háborúról beszéltem az amerikai elnökkel, akinek hangsúlyoztam, mielőbbi békekötésre van szükség, a magyarok békét szeretnének

– írta a bejegyzéshez Novák Katalin.

A lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt Novák Katalin

A magyar államfő szerdán a varsói Lazienki-palotában találkozott Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel is, akivel megerősítették a lengyel–magyar barátság fontosságát.

„A varsói csúcstalálkozó előtt egy régi baráttal, Mateusz Morawieckivel találkoztam. A lengyel–magyar barátság nemcsak történelmi szlogen, hanem jelen idejű valóság is. Bízunk benne, hogy a háborúnak mihamarabb vége lesz, de abban biztosak vagyunk, hogy a lengyel–magyar barátság örökké tart” – hangsúlyozta szerdai Facebook-bejegyzésében Novák Katalin.

A találkozón Mateusz Morawiecki elmondta, hogy Európának a háború mellett gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie. Hozzátette, hogy a magyar köztársasági elnökkel az orosz–ukrán háborúról, a gazdasági kihívásokról, az energiaválságról és az inflációról is beszéltek. Mint mondta, „örülök, hogy magyar barátaink megértik a közeljövőben ránk váró fenyegetések nagyságát”.

(Borítókép: A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő Bukaresti Kilencek csoport [B9] csúcstalálkozóján Varsóban 2023. február 22-én. Fotó: MTI / Sándor-palota / Bartos Gyula)