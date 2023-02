Zelenszkij találkozót tervez a kínai elnökkel

Cikkünk frissül...

Röviddel a sajtótájékoztató kezdetén Volodimir Zelenszkij egyperces néma csenddel emlékezett a háborúban elesett újságírókra.

Az ukrán elnök kifejtette, hogy csúcstalálkozót szeretne Ukrajna és a latin-amerikai országok között, amelyen – mint mondta – személyesen is részt venne, még akkor is, ha a mostani háborús helyzetben nagyon nehéz lenne elhagynia Ukrajnát. Az államfő hozzátette, azt is szeretné, ha az afrikai országok, Kína és India is részt venne az általa „békecsúcsnak” nevezett eseményen.

Volodimir Zelenszkijt ezután a háborús bűnökről kérdezte egy újságíró, és arról, hogy a vádlottakat Ukrajnában bíróság elé állíthatják-e.

Az elnök erre úgy reagált: egy különleges bíróságra és mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy Oroszország valóban „elszámoltatható” legyen az ukrajnai tetteiért.

„A jogi háttér kidolgozása hatalmas munkával jár, de már dolgozunk rajta” – jelentette az ukrán államfő, aki szerint a háború rámutatott Ukrajna, az EU és az európai országok belső intézményeinek „gyengeségeire”.

Az ukrán elnököt nem érdekli, mi lesz Oroszországgal

Volodimir Zelenszkijt arról is kérdezték, hogy meglátása szerint Kína milyen álláspontot képvisel ebben a háborúban. Emellett azzal a pletykával is szembesítették, miszerint Kína fegyvereket küldhet Oroszországnak

„Kína elkezdett beszélni Ukrajnáról, ami jó hír. A kínai nyilatkozat tiszteletben tartja a területi integritásunkat. Nagyon szeretném hinni, hogy Peking nem fog fegyvereket szállítani Oroszországnak” – mondta az elnök.

Deborah Haynes, a Sky News munkatársa azt kérdezte, hogy mit kell tennie Ukrajnának ahhoz, hogy megnyerje a háborút.

Zelenszkij erre szenvedélyes hangnemre váltva üzenetet küldött orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak:

Oroszország hagyja abba a bombázást. Hagyja abba a civilek megölését. Hagyja abba az infrastruktúránk lerombolását. Hagyja abba a városaink elleni légicsapásokat. Hagyja abba a kutyák, macskák, állatok megölését. Hagyja abba az erdők felgyújtását. Hagyja abba mindezt, és akkor megmondjuk, hogy tudunk diplomáciai úton véget vetni ennek a rémálomnak.

Zelenszkij szerint a tavalyi év legszörnyűbb pillanata Bucsában érte őt.

„Amit ott láttam, az borzalmas volt. Saját szemünkkel láttuk, hogy az ördög köztünk jár” – mondta.

„Elnökként az a feladatom, hogy vezessem az országot. Nem egyedül teszem ezt, és végül bebizonyítottuk, hogy erősek vagyunk. Tudjuk, hogy minden országnak nehézséget okoz az energiaválság és az infláció, de most nem szabad elkényelmesedni. Fontos, hogy mindenki tudja, ez nem a mi háborúnk. Mi mindenkiért harcolunk” – hangsúlyozta az elnök, aki aztán újra kitért az ellenségre.

„Nem érdekel mi történik Oroszországgal. Nekik megvan a saját államuk. Ha a saját országukra gondolnának, nem lenne háború. Ha a demokráciára, a szólásszabadságra, a jólétre gondolnának, akkor gazdag ország lennének” – idézte Zelenszkijt a Telegraph.

Hamarosan F–16-os vadászgépekhez jut Kijev?

Zelenszkijt arról is faggatták, hogy Ukrajna mikor számíthat arra, hogy megkapja az ígért fegyverek egy részét, köztük az F–16-os vadászgépeket.

Válaszában a politikus kifejtette, hogy Ukrajna hátrányos helyzetben volt a háború kitörésekor, mert nem volt tagja a „szövetségnek”, utalva a NATO-ra. Szerinte ez még mindig így van, de az országok ennek ellenére katonai és pénzügyi segítséget nyújtanak nekik, írja a BBC.

Lengyelország hamarosan megkezdheti az ukrán csapatok kiképzését az F16-os repülőgépek használatára: „Már folynak a tárgyalások erről” – mondta.

Anélkül, hogy megnevezné őket, Zelenszkij azt is elmondta, hogy három másik európai ország is fontolgatja, hogy átadja az országnak a kívánt repülőgépek egy részét.

Moszkva egy másik országot is megtámadhat?

Az NBC újságírója arról érdeklődött Zelenszkijnél, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy Oroszország egy másik országot is megtámad.

„Sajnos igen. Úgy gondolom, hogy ez bekövetkezhet, létezhet ilyen forgatókönyv. Putyinnak sikereket és győzelmeket kell felmutatnia, hogy ne veszítsen a népszerűségéből. Az ukrajnai harctéren erre hiába vár” – válaszolta az ukrán elnök.

„Moszkva olyan országokat kebelezhet be, amelyek a háború előtt vagy a szovjet időkben Moszkva befolyása alatt álltak” – tette hozzá.

Nem véletlenül tette fel most ezt a kérdést az NBC zsurnalisztája: az Index is megírta, hogy Oroszország 2030-ra magába olvasztaná Belaruszt – ez a Kreml által készített annektálási dokumentumokból derül ki.

A Kreml tervei között szerepel az is, hogy Minszk és Moszkva közös valutát és adórendszert vezet be 2030-tól.

A kiszivárgott dokumentum részletezi, Moszkva hogyan tekint szomszédjára egy új „Nagy-Oroszország” létrehozására irányuló nagyobb terv részeként.

Moszkva céljai Belarusszal ugyanazok, mint Ukrajnával. A különbség annyi, hogy az oroszok Belaruszban a kényszerítés eszközére támaszkodnak, nem pedig a háborúra. De a végső cél ugyanaz, vagyis a nagyarányú bekebelezés

– mondta Michael Carpenter, az Egyesült Államoknak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) akkreditált nagykövete.

Zelenszkij tárgyalóasztalhoz ülne a kínai elnökkel

Az ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy találkozni kíván Hszi Csin-ping kínai vezetővel. Azt nem tudta megmondani, hogy mikor kerülhet sor a találkozóra.

„Tervezem, hogy találkozom Hszi Csin-pinggel, és úgy gondolom, hogy ez hasznos lesz országaink és a világ biztonsága szempontjából” – mondta Zelenszkij,

Kína szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, de az utóbbi napokban potenciális békeközvetítőként igyekezett feltüntetni magát, jegyezte meg a Sky News.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, pénteki percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij. Fotó: Roman Pilipey / Getty Images)