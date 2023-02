Meghalt egy 11 éves lány, miután madárinfluenzával fertőződött meg

Az egészségügyi miniszter szerint 2014 óta ez az első ismert emberi fertőzés Kambodzsában a H5N1 törzzsel. Korábban a WHO már figyelmeztetett a világméretű járvány kirobbanására, de azt mondták, hogy emberre kevésbé veszélyes.

Egy 11 éves kambodzsai kislány meghalt, miután megfertőződött a madárinfluenza egyik törzsével – közölte az ország kormánya. 2014 óta ez volt az első ismert emberi fertőzés a H5N1-es vírustörzzsel az országban – árulta el csütörtökön Mam Bunheng egészségügyi miniszter egy közleményben.

A fővárostól, Phnom Penhtől keletre fekvő Prey Veng tartományból származó lánynál madárinfluenzát diagnosztizáltak, miután február 16-án magas lázzal és köhögéssel megbetegedett – áll a közleményben.

Amikor állapota romlott, a Phnom Penh-i nemzeti gyermekkórházba szállították kezelésre, de szerdán meghalt.

WHO: az emberre jelentett kockázat alacsony

Tavaly év eleje óta a madárinfluenza világszerte pusztított a gazdaságokban, és több mint 200 millió madár pusztult el a betegség vagy a tömeges kivágások miatt – közölte nemrég az Állategészségügyi Világszervezet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban arra figyelmeztetett, hogy a madárinfluenza miatt törhet ki a következő globális világjárvány. Azt követően döntött így a WHO, hogy megvizsgálták a H1N5 törzsének madarakról emberre való terjedését. A vírustörzset olyan emlősökben azonosították, mint a vidra, a nyest és a róka, ami miatt a szakértők úgy vélik, hogy a vírus hamarosan az emberi szervezetben is megjelenhet.

Emellett tengeri emlősök is a vírus áldozataivá váltak már. A WHO egyelőre alacsonynak ítéli meg az emberre jelentkező kockázatot, és a H5N1 1996-os megjelenése óta csak ritkán és nem tartósan terjedt át a törzs az emberekre és az emberek között. A lány egy természetvédelmi terület közelében élt, és az egészségügyi hatóságok mintát vettek egy ott elhullott madárból.

Azok az emberek, akik a múltban megfertőződtek madárinfluenzával, általában baromfifarmokon dolgoztak, vagy szoros kapcsolatban álltak fertőzött madarakkal.

A kambodzsai egészségügyi hatóságok felszólították a délkelet-ázsiai országban élőket, hogy ne érintkezzenek elhullott vagy beteg állatokkal és madarakkal, és lépjenek kapcsolatba egy forródróttal, ha valaki azt gyanítja, hogy megfertőződött a betegséggel.