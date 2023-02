Meghalt Thomas Lee, a világ leggazdagabb embereinek egyike

Thomas Lee finanszírozó és befektető volt, akit a magántőke és kifejezetten a tőkeáttételes ügyletek egyik korai úttörőjeként tartanak számon. Halálhírét családja közölte pénteken.

A New York Post úgy értesült, a férfi egy saját maga által okozott lőtt sebbe halt bele manhattani irodájában, azonban ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg – közölte a BBC.

A Forbes szerint a befektető becsült értéke a halálakor 2 milliárd dollár (719 milliárd forint) volt.

„Míg a világ a magántőke-üzletág egyik úttörőjeként és sikeres üzletemberként ismerte, mi odaadó férjként, apaként, nagyapaként, testvérként és barátként ismertük, aki mindig mások szükségleteit helyezte a sajátja elé” – nyilatkozta a család barátja és Lee szóvivője, Michael Sitrick.

Thomas Lee többek között arról is ismert volt, hogy 1992-ben megvásárolta a Snapple italgyártó vállalatot, majd két évvel később 1,7 milliárd dollárért – 32-szeres áron – eladta azt a Quaker Oatsnak.

Az üzletember mindezek mellett a New York-i Lincoln Center for the Performing Arts és a Museum of Modern Art kurátora is volt.

„Szerencsés vagyok a vagyonom miatt. Több mint boldog vagyok, hogy visszaadhatok belőle" – mondta 1996-ban, amikor 22 millió dollárt adományozott volt iskolájának, a Harvard Egyetemnek.

Felesége, Ann Tenenbaum és öt gyermeke gyászolja.