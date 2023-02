Vadászgépincidenst közvetített a sajtó Amerika és Kína közt

A CNN kamerái rögzítették, amint egy amerikai vadászgépet a kínai hatóságok figyelmeztettek amiatt, hogy megközelítette Kína légterét a Dél-kínai-tengeren. Az amerikai gép elfogására egy kínai vadászgép is a helyszínre érkezett.

A CNN szerint az amerikai gép a Dél-kínai-tengeren található Paracel-szigetek közelében repült. A szigetcsoporton kínai katonai bázisok is találhatóak, de a térségben gyakran járőröznek az amerikai haditengerészet egységei is.

Az amerikai felderítő repülőgépet (egy P–8A Poseidont) először a kínai haderő egyik légi bázisáról figyelmeztették rádión keresztül, hogy ne jöjjön közelebb. A CNN szerint az alábbi mondatok hangzottak el:

Amerikai repülőgép, a kínai légtértől mindössze 12 tengeri mérföld választja el. Ne jöjjön közelebb, mert ha megteszi, annak következményei lesznek.

Néhány percen belül pedig meg is jelent egy kínai vadászgép, amely az amerikai gép elfogása, biztonságos távolságba való kísérése érdekében érkezett. Mint a CNN által megosztott videón is látszik, a kínai gépet mindössze körülbelül 150 méter választotta el a másik repülőgéptől.

A CNN szerint ebből a távolságból még a kínai gépben ülő pilótákat is látni lehetett, és jól kivehetőek voltak a gép rakétái is.

A kínai gépnek ekkor rádiós üzenetet küldött az amerikai gép pilótája, aki azt mondta:

Kínai vadászgép, itt az amerikai hadtengerészet P–8A-asa beszél. Látom, hogy a bal szárnyamnál van, és nyugati irányban folytatom az utam. Azt kérem, hogy ön is tegyen így, vége.

A kínai géptől nem érkezett válasz (az amerikai pilóták szerint ez rendre így szokott lenni), de a gép folytatta az utat, és körülbelül 15 percen át kísérte az amerikai gépet, mielőtt levált róla.

Az amerikaiak szerint ezek az incidensek jóformán mindennaposak a Dél-kínai tengeren. A gazdasági és stratégiai szempontból is nagy fontossággal bíró Paracel-szigetekre vonatkozóan Kína mellett a Fülöp-szigetek, Vietnám, Malajzia, Brunei és Tajvan is területi követeléseket tart fenn. Kína sajátjának tekinti a szigetcsoport feletti légteret is, de ezt az Egyesült Államok nem ismeri el.

Egy kínai hadihajóval is találkoztak

A CNN szerint az amerikai felderítőgép később a Fülöp-szigetek közelében is észlelt egy kínai rombolót. A gép akkor pár száz méteres magasságba ereszkedett, mire a hajótól figyelmeztetést kapott rádión.

Amerikai repülőgép, amerikai repülőgép, itt a kínai 173-as hadihajó beszél. Önök alacsonyan repülve megközelítettek minket. Közöljék, hogy mi a szándékuk, vége

– hangzott el a rádióban, mire az amerikai pilóta azt válaszolta, hogy biztonságos távolságot fog tartani. Erre a kínaiak azt mondták, hogy ebben a távolságban „egyértelműen veszélyt jelent” rájuk nézve a gép, mire az amerikai pilóta megismételte a korábbi üzenetét, és később távozott.

(Borítókép: Képünk illusztráció. Fotó: Smith Collection / Gado / Getty Images)