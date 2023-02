Elvették a játékkonzolját, ezért ájultra vert egy női tanárt az eszét vesztett diák

A feldühödött 17 éves fiú a tanárnő irányába sprintelt, majd nagy erővel fellökte a pedagógust, aki nagyot repült, majd azonnal eszméletét vesztette, miután csúnyán beverte a fejét a talajba.

A diák ezután többször megtaposta és megütötte a magatehetetlen segédtanárnőt a Volusia megyei Matanzas középiskolában.

At Matanzas High School in Palm Beach Florida a student attacked a teacher who tool is Nintendo Switch gaming console away.



Knocking her unconscious, he assaulted her 15 times & is severely injured.



The boy was arrested. pic.twitter.com/HcqFNpdOpw