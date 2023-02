Még több reklám érkezik az Apple TV+-ra

Az Apple vállalat egyre több hirdetést csempész be fizetős szolgáltatásába, a cég külön reklámszakembert foglalkoztat a videóreklámok kiépítéséhez. A cég valaha a promóció ellen volt, mára megváltozott a hozzáállása.

Még több hirdetés érkezik az Apple TV+ szolgáltatásra – közölte a The Infromation.

Hiába fizetnek az előfizetők 6,99 dollárt, azaz körülbelül 2700 Forintot az Apple TV+ szolgáltatásért havonta, a vállalat így vagy úgy, de becsempészi a reklámokat a streaming szolgáltatásba. A jelenség korábban már más Apple termékeknél is megfigyelhető volt.

A The Information beszámolója szerint az Apple egy tapasztalt reklámszakértőt, Lauren Fry-t bízta meg azzal, hogy olyan terméket hozzon létre, amely a streaming szolgáltatásában reklámokat jelenít meg.

Fry a Simulmedia digitális videohirdetési vállalattól érkezett az Apple-hez, és korábban a Comcastnál és az AT&T-nél is dolgozott, vagyis hirdetésekkel foglalkozó cégeknél. Fry pontos munkaköre egyelőre nem ismert, de a The Information értesülései szerint az tudható, hogy a szakember segíteni fog az Apple TV+ streaming szolgáltatás videóreklám üzletágának a kiépítésében.

A folyamat már tavaly év végén, októberben elindult, akkor az Apple több reklámot is becsempészett az iPhone-okra. A jelenség valószínűleg egyre több helyen és egyre gyakrabban megfigyelhető lesz, most kiterjesztik a TV+ szolgáltatásra is.

Ellentétben az eredeti stratégiával

Az Apple indulásakor legfontosabb stratégiai céljának a felhasználói élmény biztosítását tűzte ki. Steve Jobs híres mondata volt, hogy „annyira jól néznek ki a képernyő gombjai, hogy meg akarod majd nyalni őket” . Ennek az etikának a részeként az Apple társalapítója és néhai elnök-vezérigazgatója azt is kijelentette,

„nem lesznek reklámok".

Hozzátette, „olyan termékeket gyártunk, amelyeket magunk is szívesen használunk, ezért nem akarunk hirdetéseket" – jelentette ki.

Ez a hozzáállás azóta megváltozott, mint ahogy a világ is, így a vállalat meghozta a döntést: reklámokat csempész alkalmazásaiba.