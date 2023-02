Kitiltják az angliai börtönökből a férfi nemi szervvel rendelkező transznemű nőket

Dominic Raab már októberben közölte, hogy a férfi nemi szervvel rendelkező transznemű nők nem kerülhetnek a jövőben női börtönökbe. A miniszterelnök-helyettes vasárnap kijelentette, az új szabály azokra a transznemű nőkre is vonatkozik majd, akiket szexuális bűncselekményért ítéltek el.

Raab elmondta, hogy továbbra is toleránsak az LMBTQ közösség, különösen a transz közösség tagjaival szemben, ám muszáj garantálniuk a többi női fogoly biztonságát is – számolt be a The Guardian.

Jövő héttől új szabályokat vezetünk be, ami azt jelenti, hogy minden olyan transznemű elkövető, akinek férfi nemi szerve van, vagy akit szexuális bűncselekményért ítéltek el, nem kerülhet női börtöntelepre

– fogalmazott a brit miniszter.

A transznemű nők elhelyezése Isla Bryson ügye óta téma az Egyesült Királyságban. A 31 éves transz nőt két nő megerőszakolásáért ítélték el, mielőtt nővé operáltatta volna magát. Az elítélést követően egy kizárólag nők számára fenntartott börtönbe vitték, hogy ott várjon az ítélethirdetésre. Az eset közfelháborodást váltott ki a szigetországban, emiatt áthelyezték egy férfi telephelyre, és a skót igazságügyi miniszter, Keith Brown megbízásából felülvizsgálták az ügyet.

