Nagyszabású dróntámadás Ukrajnában, üvöltenek a szirénák a fővárosban

Rijád úgy döntött, hogy 410 millió dollár humanitárius segélyt juttat Kijevnek – jelentette ki Faisal bin Farhan Al Szaud szaúdi külügyminiszter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélést követően.

Keményen dolgozunk az ukránok szenvedéseinek enyhítésén. Az ukrajnai humanitárius válság enyhítésére összpontosítunk, ezért a király és a trónörökös úgy döntött, hogy 410 millió dollár értékű humanitárius segélyt küld az országba – mondta a szaúdi külügyminiszter.

A külügyminiszter megjegyezte azt is, hogy Szaúd-Arábia továbbra is törekszik az ukrajnai háború békés megoldására – számolt be a TASZSZ.