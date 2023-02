Hetvencentis hó hullott a horvát tengerpart közelében

35 centimeters of snow fell in the Plitvice Lakes National Park! 🤩

❄We bring you snowy scenes, and if you plan to visit us, check the current conditions in the Park: https://t.co/o0J02e50pf#PlitviceLakes #NationalPark #UNESCO #nature #Croatia #WINTER #snow pic.twitter.com/aRtsKr5t0P