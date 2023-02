Szijjártó Péter nyomába lépett Steven Seagal

Az elismerést 2021. novemberben Szijjártó Péter külügyminiszter is átvehette. A tárcavezetőt

az orosz–magyar kapcsolatok, valamint az ipari és beruházási együttműködés fejlesztéséhez történt nagymértékű hozzájárulásáért

tüntette ki Vlagyimir Putyin. A kitüntetést 2021 decemberében vehette át Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől.

A RIA Novosztyi szerint most Steven Seagal is megkapta Putyintól a Barátságrendet, az erről szóló rendelet már meg is jelent a Kreml honlapján. A dokumentumban azt is megindokolták, hogy Seagal mivel érdemelte ki az elismerést.

Eszerint a színész

a nemzetközi kulturális és humanitárius együttműködés terén történt nagymértékű hozzájárulásáért

kapta meg a kitüntetést. A közleményben az orosz külügyminisztérium különleges megbízottjaként említik Steven Seagalt, ezt a tisztséget 2018 óta tölti be.

Steven Seagalon kívül a RIA Novosztyi szerint Barátságrendet kapott Mohammed Ahmed Sultan Isu Al Jabera, az Egyesült Arab Emírségek moszkvai nagykövete is azért, hogy hozzájárult a két ország kapcsolatainak megerősödéséhez.

Már jó ideje állampolgársága is van

Az amerikai színész – aki olyan filmekben szerepelt, mint a Nico, az Úszó erőd vagy az Ölve vagy halva – 2016 novembere óta rendelkezik orosz állampolgársággal, amelyet annak köszönhetően kapott meg, hogy az apai nagyapja Szibériában látta meg a napvilágot.

Steven Seagal egy interjúban azt mondta, hogy a genetikai vizsgálatok szerint burját és jakut származású felmenőkkel büszkélkedhet.

Az orosz állami hírügynökség szerint a színész a háború kitörése után megsebesült orosz és elfogott ukrán katonáknál tett látogatást, valamint tavaly nyáron arról is szó eset, hogy dokumentumfilmet forgat a háborúról a Donbaszban – a RIA Novosztyi szerint azért, hogy „megmutassa az igazságot a világnak” arról, hogy mi minden történt a kelet-ukrajnai régióban.

(Borítókép: Steven Seagal 2022-ben. Fotó: Chris Unger / Zuffa LLC)