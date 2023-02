Kutatóintézetet hozott létre a Magyar Honvédség

Az MTI-vel közölt kommünikében hozzátették: az új szervezet feladata a szaktárcák közötti együttműködés elősegítése mellett a nemzetközi beágyazódottság elősegítése, és a hosszútávú fejlesztési célkitűzések meghatározása.

A cég tulajdonosi jogkörének gyakorlója a honvédelmi miniszter, a programot pedig Porkoláb Imre dandártábornok, a HM védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa irányítja.

A közleményben idézték Porkoláb Imrét, aki szerint az új szervezet a magyar haderő képességfejlesztéseit támogatja,

ezáltal egy sokkal ütőképesebb hadsereget létrehozva, továbbá a fejlesztéseken túl kiemelkedő gazdaságélénkítő szerepe is lehet Magyarországon.

A miniszteri biztos szerint a VIKI a nemzetközi példák alapján azért született meg, mert a védelmi célra is fordítható duális célú kutatások leghatékonyabb megvalósítása érdekében szükség van a már meglévő hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztéma-rendszer – az egyetemek, kutatóintézetek, laborok, kis- és közepes vállalkozások – valamint a Honvédelmi Minisztérium összekapcsolására.

A cél az, hogy a kutatóintézet által létrehozott új technológiákat – a piaci hasznosítás elősegítése érdekében – a Magyar Honvédség rendszeresítse. A miniszteri biztos szerint az új hazai fejlesztésű és gyártású high-tech, digitális eszközök hatással lesznek a hadviselésre és támogatják egy modern és ütőképes hadsereg létrehozását.

High-tech haderő, digitális katonák

A közleményben emlékeztettek arra is: a magyar kormány szándéka, hogy egy 21. századi, high-tech haderőt hozzon létre, a veszélyek korában ugyanis csak a kor kihívásainak megfelelő felszereltségű és felfogású haderő tud kellő elrettentő erőt képviselni, egyúttal megfelelni nemzetközi szövetségesi feladatainak is.

A HM tájékoztatása szerint Porkoláb Imre szólt arról is, hogy a fejlesztések fókuszában az úgynevezett „digitális katona” áll, vagyis nem csupán az egyéni harcászati felszerelést és fegyverzetet, hanem a katonák kognitív képességeit is fejleszteni akarják. Ezen felül a járműdigitalizáció keretében a már meglévő, illetve a Honvédség jelen zajló modernizációja alatt beszerzett eszközök továbbfejlesztése is zajlik hazai kutatók és cégek bevonásával.

Kiemelt cél, hogy a VIKI a NATO jelenlegi innovációs ökoszisztémájába (DIANA) is beilleszkedjen, ezen felül az európai Uniós források tekintetében az Európai Védelmi Alap (EDF) lehetőségeinek minél széleskörűbb felhasználását tegye lehetővé, egyúttal segítse a hazai vállalkozásokat a források kihasználásában – idézte a miniszteri biztost a honvédelmi tárca közleménye.