Megszólalt a rendőrség a magát Madeleine McCann-nek valló nő ügyében

A hároméves korában eltűnt gyereket a hatóságok szerint valószínűleg meggyilkolták, de maradványai a mai napig nem kerültek elő, az évek alatt pedig rengeteg fiatal lány jelentkezett azt állítva, hogy ő Madeleine McCann. Most Julia Wendell állt elő ezzel, aki alig néhány napja tűnt fel az Instagramon, ahol az „iammadeleinemcann” felhasználónévvel regisztrált, és a történetét felkapta a külföldi bulvársajtó. Állítása szerint őt is elrabolhatták gyermekkorában, mert nem sok mindenre emlékszik, viszont csak néhány hónapja döbbent rá arra, hogy ő lehet Madeleine McCann.

A történet bökkenője, hogy a 21 éves kor nem stimmel – hiszen ha McCann élne, 19 éves lenne –, de ezt azzal magyarázza, hogy lehet, rosszul tudja a saját korát. Julia Wendell-lel a McCann család már fel is vette a kapcsolatot, hogy egyszer s mindenkorra pontot tegyenek az ügy végére – egy egyszerű DNS-teszttel ugyanis könnyen kideríthető, hogy igazat állít-e a lengyel nő.

A lengyel Missing Years Ago szervezet szombaton közzétette Julia Wendell családjának nyilatkozatát. E szerint a család nagyon elkeseredett a kialakult helyzet miatt, és szerintük teljesen nyilvánvaló, hogy Julia nem Madeleine, amit fotókkal és emléktárgyakkal is igazolni tudnak. A család közleményében arról ír, Julia Faustyna azzal, hogy azt állítja, ő Madeleine McCann, csak hírnevet akar szerezni. „Állításának köszönhetően egymillió követője van” – mondták.

Megjegyezték, mindig próbáltak megértőek lenni minden helyzetben a lányukkal, akivel állításuk szerint több pszichológus és pszichiáter is foglalkozott, valamint számos terápián is átesett – mindez biztosítva volt számára, sosem hagyták magára őt. Julia viszont már nagykorú, elköltözött otthonról, és családja szerint elutasítja a kezeléseket, ahogy a gyógyszereit sem hajlandó rendszeresen szedni. A 21 éves nő később bevallotta, hogy közösségi oldalain keresztül tett közzé magáról erotikus tartalmú videókat, amit a szülők is megerősítettek. Julia Wendell úgy gondolja, ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy ő Madeleine McCann.

A Mirror azt írja, a lengyel hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, igazat állít-e Julia Wendell arról, hogy ő a világ leghíresebb eltűnt gyereke. A nő családja később nyilatkozatott adott ki, amelyben azt írták, fényképekkel és emléktárgyakkal tudják bizonyítani, hogy Julia nem Madeleine, és csak hírnevet akar magának szerezni.

A rendőrség ezt követően felvette a kapcsolatot Julia Wendell családjával és a találkozást követően döntést hoztak a 21 éves nő ügyében. Pawel Noga, a wroclawi tartományi rendőrkapitányság munkatársa elmondta, hogy

a családdal való találkozás után kizárták, hogy Julia Wendell lenne Madeleine McCann.

A magánnyomozó, aki a háromévesen eltűnt kislány utáni nyomozást vezette, azt állítja, hogy elvégzett egy biometrikus azonosítást, amely nem talált semmiféle hasonlóságot Julia és Madeleine vonásai között. Francisco Marco azt is furcsállja, hogy a nő előbb a közösségi médiában tette közzé megalapozatlan állításait, mielőtt azzal felkereste volna a McCann családot.

