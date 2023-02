Beregszászban 30 ezer hrivnyát adnak a szülőknek, hogy ukrán osztályba küldjék gyerekeiket

A kárpátaljai Beregszászban egy új programtervezet szerint 30 ezer hrivnyával, 290 ezer forinttal támogatnák azokat a szülőket, akik gyermekeiket ukrán osztályba íratják be.

A minap a Beregszászi Városi Tanács három frakciója azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy vegye napirendre azt a programtervezetet, amelyben anyagilag támogatnák azokat a szülőket, akik gyermekeiket ukrán tannyelvű osztályba járatják. A Mukachevo.net szerint ez a kezdeményezés hasonló ahhoz, ahogyan a magyar kormány a magyar nyelven tanuló gyermekek szüleit támogatja.

A program kidolgozói szerint a beregszászi önkormányzatnak anyagi ösztönzést kellene nyújtania a szülőknek, hogy jobban biztosítsák az általános iskolás gyermekek tanulási feltételeit. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a közösség néhány év alatt elérje, hogy az államnyelven tanuló gyermekek száma jelentősen növekedjen – írja a portál.

A határozattervezet szerint a szülők, akik gyermeküket ukrán tannyelvű osztályba küldik,

évente 30 ezer hrivnyát kapnak, amíg gyermekük 5. osztályos nem lesz.

A kérelmezők remélik, hogy a következő ülésen az 1-4. osztályos tanulók támogatási programjáról szóló határozattervezetet felveszik az ülés napirendjére, és lesz elég szavazat annak elfogadásához. A tervezet már ez év szeptember 1-jén életbe léphet.

Az anyagi megélhetés biztosítására sok magyar szülő is választhatja ezt az utat, a gazdasági helyzet ugyanis jelenleg kritikán aluli Ukrajnában, miközben a munkanélküliség hatalmas.

Így zajlik a mozgósítás Ukrajnában

Korábban már írtunk a kárpátaljai magyarok hányatott sorsáról, a háború kezdete óta ugyanis a legnagyobb mozgósítási hullám ott zajlik. Szerkesztőségünkbe többük története is eljutott. Egyikük beszámolója szerint a magyar határhoz viszonylag közeli településről úgy gyűjtöttek be embereket, hogy

a békésen bicikliző férfit két-három katona biciklijével együtt egy buszba kényszerített.

Másik hasonló történet is eljutott hozzánk, amikor egy bicikliző férfi elé vágott be egy rendőrautó. A férfi azonnal megállt, hogy ne ütközzön a járművel, a két intézkedő rendőr kiszállt az autóból, és az adatfelvétel után már a férfi kezében is volt a katonai behívó.

Az ungvári járásban azonban az is előfordult, hogy a munkájából hazafelé tartó negyven év körüli férfit vitték be a közeli toborzóközpontba, ahonnan ugyan hazaengedték, de néhány nap múlva újra megjelentek nála; a frontra szállították.

Egy másik történet szerint a magyar–ukrán határon hazaérkezők akár azonnal is kézhez kaphatják a katonai behívót. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott levél szerint a hazautazó férfinak a határőrök nyomták a kezébe a behívót, majd elmondták, egy napja van, hogy minden szükséges dolgot összepakoljon, és jelentkezzen a toborzóirodánál.

(Borítókép: Nemes János / MTI)