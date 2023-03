Új szakaszába lépett a háború, komoly robbanások rázták meg Oroszországot

Hétfő este egy drón találta el az orosz Rosznyeft energetikai óriásvállalat olajraktárát a Fekete-tenger északkeleti partján. Az éjszaka készült képeken egy égő olajraktárt lehetett látni. A másnapi fotókon pedig az egyik olajtartály felrobbanása okozta nagymértékű károk voltak megszemlélhetők – írja a lap.

Egy másik, ukrán gyártású UJ–22-es drónt a jelek szerint nem sokkal azelőtt lőttek le, hogy elérte volna a célját. A pilóta nélküli harci repülőgép Moszkvától mindössze 70 kilométerre délkeletre, Gubasztovo falu közelében zuhant le.

Eine Drohne wurde in der Nähe einer #Gazprom-Anlage in Kolomna, 500 km von der ** Grenze entfernt, gefunden. Eine in der** produzierte UJ-22-Drohne mit einer Reichweite von 800 km. Es ist möglich, dass der gleiche Drohnentyp verwendet wurde, um die Ölanlage in Tuapse anzugreifen. pic.twitter.com/W4Ze9VOpRD