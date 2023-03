Megszüntetik a világ egyik legrégebben érvényben lévő járványügyi korlátozását

A város vezetője, John Lee kedden jelentette be a lépést, feloldva ezzel azt a tilalmat, amelyet egyes egészségügyi szakértők is bíráltak, mivel az emberek számára kötelezővé tette, hogy nyilvános helyeken − a szabadidős sporttevékenységek és a vidéki parkok kivételével − mindig maszkot viseljenek, még akkor is, amikor a legtöbb, koronavírushoz kapcsolódó korlátozást fokozatosan leépítették az elmúlt hónapokban − írja a The Wall Street Journal.

Lee elmondta, hogy a továbbiakban nem lesz kötelező a maszk viselése sem beltéren, sem kültéren, sem tömegközlekedési eszközökön.

A hongkongi járványt ellenőrzés alatt tartjuk, és nincs jele a vírus visszatérésének

− mondta Lee, hozzátéve, hogy nem volt járvány a magas kockázatú csoportok, például a kórházakban fekvő emberek körében, és hogy az influenzaszezon is a végéhez közeledik.

A magas kockázatúnak ítélt intézmények továbbra is bevezethetik saját szabályaikat, és megkövetelhetik a látogatóktól, hogy maszkot viseljenek − mondta.

(Borítókép: Gyalogosok Hongkongban 2023. február 28-án. Fotó: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images)