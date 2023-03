Az FBI elismerte, hogy a koronavírus egy laborszökevény lehet

A CNN már 2021-ben is írt arról, hogy az FBI berkein belül többé-kevésbé már biztosak abban, hogy a vírus laborszökevény lehet.

Christopher Wray most a Fox Newsnak adott interjúban beszélt erről először nyilvánosan. Mint mondta:

Az FBI már hosszú ideje úgy véli, hogy a világjárvány eredete egy Vuhanban történt laborincidensre vezethető vissza.

Az FBI-igazgató arról is beszélt, hogy a szervezetnek van egy szakértői csapata, amely kifejezetten az efféle biológiai veszélyekre való felkészüléssel foglalkozik. Mint mondta, az FBI által végzett vizsgálat részletei továbbra is titkosítva maradnak, és azt is hozzáfűzte, hogy a kínai kormányzat szerinte megpróbálta megakadályozni azt, hogy feltárják a járvány eredetét.

Csak annyit jegyeznék meg: nekem úgy tűnik, hogy a kínai kormány mindent megtett azért, hogy megakadályozza, összezavarja azt a munkát, amelyet az amerikai kormányzat, és a hozzá közel álló külföldi partnerek végeznek

– fogalmazott.

A napokban az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma is felvetette már egy hivatalos állásfoglalásban, hogy a koronavírus a vuhani laborból szökhetett ki. Amiatt a kijelentés miatt hétfőn a kínai külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki.

(Borítókép: Metrószerelvényt fertőtlenítenek Vuhanban 2020. március 23-án. Fotó: Zhang Qin / China News Service / Getty Images)