Börtönben marad Bobby Kennedy gyilkosa

Ez ellentmondott egy másik feltételes szabadlábra helyezési bizottság két évvel ezelőtti döntésének, amikor annak tagjai alkalmasnak találták Sirhant a szabadlábra helyezésre. Gavin Newson kormányzó 2022-ben elutasította a döntést, így a férfi továbbra is börtönben maradt − közölte az AP hírügynökség.

Sirhan ügyvédje, Angela Berry vitatta a megállapítást, és a szerdai meghallgatáson azzal érvelt, hogy pszichiáterei évtizedek óta azt mondják, hogy nem valószínű, hogy újra elkövetné a bűncselekményt, vagy veszélyt jelentene a társadalomra.

Berry elmondta, hogy szerinte az új bizottsági tagokat Newsom és a Kennedy özvegyét és több gyermekét képviselő ügyvédek befolyásolták, ugyanis a meggyilkolt politikus több rokona ellenzi Sirhan szabadon bocsátását.

Amikor tavaly elutasította Sirhan beadványát, a kormányzó azt mondta, hogy a férfi továbbra is veszélyt jelent a közösségre, és nem vállalta a felelősséget egy olyan bűncselekményért, amely megváltoztatta az amerikai történelmet.

Úgy érzem, hogy a testület a kormányzó politikai vesszőparipájának engedelmeskedett

− mondta Berry a San Diego megyei állami börtönben tartott meghallgatás után.

A feltételes szabadlábra helyezési bizottság meghallgatására közel hat hónappal azután került sor, hogy Berry kérte egy Los Angeles megyei bírótól, hogy változtassa meg Newsom elutasító határozatát. Az ügy folyamatban van, és Berry szerint nem világos, hogy a szerdai elutasítás a testület részéről milyen hatással lesz rá.

Legutóbb is alkalmasnak találták arra, hogy szabadlábra helyezzék, és semmi sem változott

− mondta Berry.

A férfit eredetileg halálra ítélték

Sirhan pillanatokkal azután lőtte le Kennedyt, hogy a New York-i szenátor 1968-ban győzelmet aratott a demokrata előválasztás Kaliforniai fordulóján. A Los Angeles-i Ambassador Hotelben történt lövöldözés közben öt másik embert is megsebesített.

A Jordániából származó keresztény palesztin Sirhan, aki a közel-keleti bombázások miatt szenvedett el gyermekkori traumát, elismerte, hogy dühös volt Kennedyre, amiért az Izraelt támogatta, de ragaszkodott ahhoz, hogy nem emlékszik a lövöldözésre, és hogy közvetlenül előtte alkoholt ivott.

Sirhant eredetileg halálra ítélték, de az ítéletet életfogytiglanra változtatták, amikor a kaliforniai legfelsőbb bíróság 1972-ben rövid időre betiltotta a halálbüntetést.

A férfinek összesen tizenötször tagadták meg a feltételes szabadlábra helyezését, egészen 2021-ig, amikor a bizottság javasolta a szabadon bocsátását.

Berry 53 oldalas beadványában a habeas corpus elvére hivatkozva arra kérte a bírót, hogy döntsön úgy, hogy Newsom megsértette az állami törvényeket, amelyek szerint a rabokat feltételesen szabadlábra kell helyezni, kivéve, ha jelenleg is indokolatlan közbiztonsági kockázatot jelentenek. Kalifornia állam törvényei azt is megkövetelik a feltételes szabadlábra helyezési bizottságtól, hogy figyelembe vegye, hogy Sirhan fiatalon − 24 évesen − követte el a bűncselekményt, és hogy most már idős ember.

Az ügyvéd szerint a döntéssel a kormányzó visszaélt mérlegelési jogkörével, megtagadta Sirhantól a megfelelő eljáráshoz való alkotmányos jogát és megsértette Kalifornia állam törvényeit.

Newsom hivatala nem kívánt nyilatkozni a hírügynökség megkeresésére.

A kormányzó két feltételes szabadlábra helyezési biztos döntését bírálta felül, akik úgy találták, hogy Sirhan már nem jelent kockázatot a társadalomra. Newsom egyebek mellett azt mondta, hogy Sirhan nem bánta meg a nevében elkövetett erőszakos cselekményeket, ami növeli annak kockázatát, hogy politikai zavargásokat szíthat.

A döntés megosztotta a Kennedy családot. Robert Kennedy özvegye, Ethel Kennedy és Kennedy kilenc jelenleg is élő gyermeke közül többen ellenezték a feltételes szabadlábra helyezést.

(Borítókép: Sirhan Sirhan. Fotó: California Department of Correct / AFP)