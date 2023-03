Nem csak Putyinnak fontos, hogy Oroszország elfoglalja Bahmutot

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna legnagyobb kihívása jelenleg Bahmut védelme, hiszen csapatai a legjobban képzett orosz katonákkal néznek szembe. Az ukránok kitartanak, ameddig csak tudnak, de eljöhet az a pont, amikor már nem éri meg embereik életét kockáztatni. Ez a leginkább szimbolikus jelentőséggel bíró siker azonban, nem csak Vlagyimir Putyinnak, de a Wagner-csoport vezetőjének, Jevgenyij Prigozsinnak is hatalmas elégtétel lenne.

Az orosz erők egyre közelebb kerülnek Bahmut városának elfoglalásához, miután a hetekig tartó véres harcok fokozatosan felmorzsolják az elszánt ukrán ellenállást.

Bahmut nem az a város, amelyért Moszkva azt remélte, hogy inváziójának második évében harcol – ez egy viszonylag kis település Donyeck keleti részén, amely hosszú hónapok óta kívül maradt Oroszország szárazföldi hadjáratának hatókörén.

Elfoglalása azonban némi katonai előrelépést jelentene Vlagyimir Putyin orosz elnök számára, és lehetőséget adna erőinek arra, hogy légi támadásokat indítsanak nyugatabbra fekvő városi területek ellen.

A legjobban képzett orosz katonákat küldi ide Putyin

Ukrajna legnagyobb kihívása jelenleg Bahmut védelme

– mondta Volodimir Zelenszkij elnök keddi esti videoüzenetében.

Az orosz erők fokozatos előnyre tettek szert a város körül, de az ukrán erők még nem vonultak vissza, ami olyan patthelyzetet teremtett, amely más keleti városokért, például Szeverodonyeckért vívott elhúzódó harcokat idézi.

Alekszandr Rodnyánszkij, Zelenszkij gazdasági tanácsadója kedden a CNN-nek megerősítette:

a helyzet nehéz, ez nem titok.

„Oroszország jelenleg is Bahmut bekerítésén dolgozik, nyilvánvalóan a legjobban képzett és legtapasztaltabb Wagner-csapataikat vetik be. A hadseregünk nyilván mérlegelni fogja az összes lehetőséget. Eddig tartották a várost, de ha stratégiailag szükséges, vissza fognak vonulni, mert nem kockáztatjuk az összes katonánkat a semmiért” – tette hozzá a tanácsadó. Az ukrán hadsereg azt is megerősítette, hogy az orosz erők tapasztaltabb harcosokat alkalmaznak a Wagner orosz katonai magáncég soraiból, miközben megpróbálják elfoglalni a várost.

Milyen az ott élő ukránok helyzete?

Még mindig mintegy 4500 civil tartózkodik Bahmutban, köztük 48 gyermek, miközben az orosz erők tovább nyomulnak a város felé – közölte Tetyana Ignatycsen, aki arra szólította fel a helyi lakosságot, hogy a veszély miatt hagyják el a várost. Hozzátette, hogy azoknak, akik ennek ellenére is maradni akarnak, elegendő élelmet tudnak biztosítani

Az ukrán 93. dandár egyik katonája szerint országa erői még mindig állnak Bahmutban, és nem tervezik a visszavonulást. A katona azt is állította, hogy a jelenlegi helyzet valamivel nyugodtabb, mint a korábbi napokban. Az ukrán csapatok azonban elismerték, hogy egyre nehezebb megtartani a várost, mivel a nyugatról befelé vezető utakat beszorítják az orosz erők, akik Bahmut északi és déli részén is előrenyomultak.

Bahmutban most nagyon nehéz a helyzet, sokkal rosszabb, mint amit a hírekben hallani

– árulta el egy ukrán katona a CNN-nek. Szerinte a hivatalos jelentésekhez képest még 100 százalékkal nehezebb helyzetben vannak. Az oroszok minden irányból, különösen északról hajtanak végre támadásokat.

A katona cáfolta azokat az orosz állításokat, amelyek szerint az ukrán erők Bahmutban elvágták az útvonalat, és nem tudnak utánpótlást juttatni a városba.

Mit jelent Bahmut a háború szempontjából?

A város a donyecki régió északkeleti részén fekszik, mintegy 20 kilométerre a luhanszki régiótól, és hónapok óta az orosz erők célpontja. Tavaly nyár óta a város egy karnyújtásnyira van a frontvonaltól, így elfoglalása régóta áhított sikert jelentene a moszkvai erők számára – és némi korlátozott stratégiai értékkel bírna.

A városnak fontos közúti összeköttetései vannak a donyecki régió más részeivel; kelet felé a luhanszki határig, északnyugatra Szlovjanszkig és délnyugatra Kosztantyinivkáig. A Bahmutba vezető utak több hete fokozatosan az orosz erők ellenőrzése alá kerültek. Ahelyett, hogy közvetlenül a városközpont felé nyomultak volna, a Wagner-csapatok északról széles ívben igyekeztek bekeríteni a várost. Januárban elfoglalták a közeli Szoledar városát, és azóta számos települést foglaltak el Bahmut északi részén.

Ha az oroszoknak sikerülne elfoglalni a várostól nyugatra fekvő fennsíkot, akkor a közeli ipari városok, Kosztyantyinivka és Kramatorszk a tüzérségük és a nagy hatótávolságú aknavetők kegyelmének lenne kiszolgáltatva. Az jelenleg nem világos, hogy az ukrán csapatok hova vonulnának vissza, ha úgy döntenek, hogy feladják a várost.

Szakértők szerint azonban Bakhmut elfoglalása valószínűleg nem változtatná meg drámaian a háború összképét, ahol 2023-ban kevés terület cserélt gazdát. Bizonyos értelemben az orosz invázió legfőbb kudarcát jelentené, hogy a második év elején egy viszonylag kis város elfoglalásához ilyen hosszú és költséges támadásra volt szükség.

Nem csak Putyinnak fontos Bahmut elfoglalása

Bár Bahmut stratégiai jelentőségét nem szabad túlbecsülni, elfoglalása mégis nagyon hasznos lenne, szimbolikus jelentőséggel bírhat Vlagyimir Putyin számára.

Amikor az orosz csapatok január közepén elfoglalták Szoledar városát, hónapok óta az első győzelmet jelentette a Donbaszban. Hat héttel később Bahmut elfoglalása a következő lépés jelentené a régióban.

Bahmut elfoglalása nem csak az orosz elnöknek, de a Wagner-csoport vezetőjének, Jevgenyij Prigozsinnak is elégtétel lenne. Miután az orosz védelmi minisztérium hónapokig csak visszavonulót fújt, Prigozsin Szoledár után most az ukránok számára nagy jelentőséggel bíró Bahmutot is megszerezhetné, megmutatva ezzel, hogy emberei képesek jó teljesítményre.

Mindazonáltal Putyin számára még akkor is maradnak sürgető kérdések, ha erői sikerrel veszik a bahmuti akadályt. Az orosz elnök már eddig is kénytelen volt nehéz és nem optimális döntéseket hozni, hogy ellensúlyozza a háború által az orosz hadseregnek okozott szörnyű veszteségeket, 2023-ban pedig hasonlóan nehéz döntésekkel kell szembenéznie, ha kitart azon elhatározása mellett, hogy katonai erővel akarja ráerőltetni akaratát Ukrajnára és a Nyugatra.

(Borítókép: Égő ház előtt beszélget két férfi a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő, az orosz hadsereg által ostromlott Bahmutban 2023. február 27-én. Fotó: MTI / AP / Jevhen Tyitov)