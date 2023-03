Titokban kifejlesztettek egy halálos fegyvert az ukránok

Szinte teljes titoktartás mellett egy új rakéta-sorozatvetőt fejlesztett ki az ukrán hadsereg. Az eszköz hasonlít az amerikaiak által készített HIMARS-okhoz, de bizonyos szempontból nézve még azoknál is hatásosabb lehet.

A Vilha-M nevű precíziós rakétarendszer fejlesztéséről korábban nagyon keveset árult el az ukrán kormányzat. Az eszköz többé-kevésbé hasonlít az egyik csodafegyverhez, amelyet korábban az amerikaiaktól kaptak.

Az új fegyver különlegessége, hogy

akár 110 kilométeres mélységben is csapásokat tudnak végrehajtani vele az ukránok.

A The Drive nevű portál beszámolója szerint az Ukrajnának átadott HIMARS-ok ennél valamivel kisebb, 80 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. A nagyobb távolság mellett a Vilha erősebb csapásokat is képes végrehajtani, ugyanis 300 milliméteres, 485 font (kb. 240 kiló) súlyú rakétafejeket tud kilőni a célpontra (ehhez képest az ukrajnai HIMARS-ok 227 milliméteres, 200 fontos lőszerekkel működnek). Vagyis:

az új eszközzel az ukránok körülbelül 36 százalékkal nagyobb hatótávolságban, és mintegy kétszer akkora súlyú robbanószerekkel tudnak csapásokat végrehajtani.

Már be is vetették

Ezek a részleteket Ivan Vinnik, az ukrán Nemzeti Védelmi Ipari Egyesület alelnöke közölte a The Drive-val kedden. Mint elmondta, a Vilha-M lényegében a szovjet korszakból származó Szmercs-rakétarendszereknek a továbbfejlesztett változata, amely precíziós fegyvernek is minősül, vagyis nagy pontossággal képes csapásokat végrehajtani egy-egy célpont ellen.

Ivan Vinnik azt is megerősítette, hogy az új fegyvert már be is vetették a háborúban. Azt nem árulta el, hogy pontosan hol használták, azt viszont igen, hogy az első harctéri bevetése 2022 májusában volt. Az eszköz fejlesztése már 2018 óta zajlott, és Vinnik szerint eddig körülbelül 100 darabot gyártottak le belőle az ukránok. A Vilha-M tesztjét még évekkel ezelőtt mutatták be egy videóban:

Ivan Vinnik azt is elmondta, hogy a lövedékek pontosságát erősíti az is, hogy úgynevezett „gázkormányokat” is szereltek a rakétáira. Ezek olyan, a rakéta mentén vágott lyukakat jelentenek, amelyeken keresztül hajtóanyagot tudnak kiáramoltatni, és ezáltal stabilizálni tudják a rakéták röppályáját menet közben.

A lövedékeket GPS-vezérléssel juttatják célba. Arról, hogy konkrétan milyen pontossággal tudják eltalálni a céljukat a Vilha-M rakétái, egyelőre nem közöltek hivatalos adatot az ukránok.

Az előző héten is használhatták egy helyen

A The Drive szerint elképzelhető, hogy az ukránok a Vilha-M-et használhatták az előző héten is arra, hogy több csapást hajtsanak végre az oroszok által megszállt Mariupol városa ellen. A portál szerint ugyanis nem biztos, hogy a HIMARS-ok számára a város még lőtávolságban volt (a brit hírszerzés néhány napja írta, hogy e csapások az oroszok számára is aggodalmat okoztak, mivel arra számítottak, hogy Mariupol már lőtávolon kívül lesz az ukrán csapásmérő egységeknek).

Hogy tényleg a saját rakétarendszerüket használták-e Mariupolnál, azt Ivan Vinnik nem akarta elárulni a portál kérdésére. Azt viszont elárulta, hogy

vannak olyan terveik, hogy a jövőben még tovább növeljék a Vilha-M-ek hatótávolságát.

Mint mondta: elképzelhető, hogy a mostani 110 km-ről 150-re növelik a távolságot. Hogy ez mikorra történhet meg, azt nem árulta el, mindössze annyit mondott: „Fogalmazzunk úgy, hogy remélhetőleg addigra megtörténik, amikorra a déli irányban, az Azovi-tenger irányában indított ellentámadásunk várható.”

Hozzáfűzte: ha ez így lesz, akkor az eszköz első tesztje gyakorlatilag a csatatéren fog lezajlani. A The Drive szerint a nagyobb robbanófejjel a Vilha-rakétarendszerek különösen hatékonyak lehetnek, a hidak, valamint különféle nagyobb építmények és erődítmények elleni csapásoknál.

Ballisztikus rakétát is fejlesztenek az ukránok?

Az amerikai portál végül azzal zárta a cikkét: a Vilha bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, hogy az ukránok még a háború közepén is sikeresen fejlesztettek ki egy nagy hatótávolságú csapásmérő egységet. Mint írták, az utóbbi időben már azzal kapcsolatban is beindultak a találgatások, hogy

az ukránok a háború kezdete óta újraéleszthették a korábban jegelt ballisztikus rakétafejlesztési programjukat is.

A The Drive szerint nem lehetetlen, hogy ezen a téren is jelentős előrelépést tudtak megvalósítani az ukránok. Ugyanakkor hangsúlyozták: most még csak találgatások vannak ezzel kapcsolatban, konkrét információk nem bizonyítják, hogy tényleg így lenne.

(Borítókép: Ukrán katonák Harkivban, Ukrajnában 2023. február 28-án. Fotó: Andres Gutierrez / Anadolu Agency / Getty Images)