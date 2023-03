Hatalmas lángokkal égett egy felhőkarcoló Hongkongban

A tűzoltók péntek kora reggel még javában küzdöttek a lángokkal, a tűzfészek a Viktória-kikötő túloldaláról is látható volt.

Another Video-Fire hits #skyscraper being built on site of old Mariner’s Club in Hong Kong’s #tsimshatsui.



Scaffolding around the building engulfed in flames & burning embers from the building in Middle Road Tsim Sha Tsui ignited objects on the ground#NEWS #fire #HongKong pic.twitter.com/Xu8jjiE72y