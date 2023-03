Saját kórházzal a fedélzetén indul a hajó, amiről home office-ban is lehet dolgozni

Ha eddig az volt az álma, hogy csak utazgasson, de a munkáját nem adhatta fel, akkor itt a megoldás. Ugyanis a Life at Sea Cruises megnyitotta a foglalásokat az MV Gemini nevű hajó hároméves útjára, amely november 1-jén indul Isztambulból. Azonban az ára igen borsos, 30 ezer dollárba kerül évente a 3 éves túra.

A hajótársaság azt ígéri, hogy 375 kikötőt fog bejárni a világon, 135 országot és mind a hét kontinenst meglátogatva.

A hajó a három év alatt több mint 130 ezer mérföldet tesz meg, és ikonikus látnivalókat fog felkeresni, a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobortól és az indiai Tádzs Mahaltól kezdve a mexikói Chichen Itzán át a gízai piramisokig, a Machu Picchuig és a kínai nagy falig. Még 103 trópusi szigetre is beillesztenek kirándulásokat. A 375 kikötőből 208-ban éjszakai megállók lesznek, így több időt tölthet a célállomáson.

A vállalat a Miray Cruises kiválásaként jött létre, és jelenleg az MV Gemini nevű hajóval járja Törökországot és Görögországot. A cég 30 éves múltra tekint vissza a körutazási ágazatban. Az MV Gemini hajót az útra felújítják – írja a CNN.

Mennyire lehet otthonos egy hajó?

A hajónak összesen 400 kabinja van, és akár 1074 utasnak is helyet biztosíthat. Az utazás jellegéből adódóan a Gemini a hagyományos tengerjáró hajó felszereltségén, éttermein és szórakozási lehetőségein kívül távmunkahelyekkel is fel lesz szerelve.

A társaság teljes körű üzleti központot ígér tárgyalótermekkel, 14 irodával, üzleti könyvtárral és társalgóval, feltehetően a műszakközi kávészünetekhez, ezekhez a hozzáférés ingyenes. Lesz egy éjjel-nappal nyitva tartó kórház is, ingyenes orvosi vizitekkel. Ennek kapcsán a vállalat azt is kilátásba helyezi, hogy adókedvezményeket kaphat, aki nemzetközi rezidensként dolgozik a hajón.

„A szakembereknek szükségük van kapcsolódási lehetőségekre, megfelelő felszereltségre és funkcionalitásra ahhoz, hogy elvégezhessék a munkájukat” – mondta Mikael Petterson, a Life at Sea Cruises ügyvezető igazgatója egy nyilatkozatban.

Az üzleti központon túlmenően rengeteg mindenre lesz lehetőség: napozóterasz és úszómedence, wellnessközpont, előadóterem és többféle étkezési lehetőség is lesz, bár az összes részletet még nem árulták el. A fedélzeten tánc- és zeneoktatók állnak majd rendelkezésre, sőt az egyedül utazók számára még szinglimixer is lesz. Azon már meg sem lepődünk, hogy a fedélzeten lesz edzőterem is.

Beszéljenek a számok

A kabinok skálája a 13 négyzetméteres, úgynevezett Virtual Inside kabinoktól – amelyek 29 999 dollárnál kezdődnek személyenként évente – a dupla akkora Balcony Suitesig terjed, amelynek költsége elérheti az évi 109 999 dollárt személyenként. A legolcsóbb kültéri kabin 36 999 dollárba kerül személyenként.

Az utasoknak mindhárom évre fel kell iratkozniuk, bár a cég egy partnerkereső programot indít, ahol az utasok megoszthatják a kabinjukat valaki mással, ki-be lépve az útvonalon. Két pár például az egész útra megvehet egy kabint, és aztán feloszthatják egymás között az utazást.

Az egyedül utazók 15 százalékos kedvezményt kapnak a kétszemélyes foglalási díjból. Az utazáshoz minimum 45 ezer dollár előlegre van szükség.

Brazíliában töltheti a karácsonyt, Argentínában az újévet

A hajó körbejárja Dél-Amerikát, sőt az Antarktiszra is kiugrik, majd végigmegy a Karib-tengeren, bejárja Közép-Amerika mindkét partvidékét, aztán Észak-Amerika nyugati partvidékén halad felfelé, átkelve Hawaiira.

Ázsiában Japán területén 12 alkalommal is megáll, majd Dél-Korea és Kína következik. A legtöbb klasszikus délkelet-ázsiai úti célt is érinti, Balitól, a vietnámi Da Nangtól és a kambodzsai partoktól Bangkokig, Szingapúrig és Kuala Lumpurig.

A hajó körbejárja Ausztráliát és Új-Zélandot, és szigetközi utazást tesz a Csendes-óceán déli részén, megkerüli Indiát és Srí Lankát, majd ellátogat a Maldív-szigetekre és a Seychelle-szigetekre, mielőtt nyugatra átkelne Afrikába, ahol Zanzibárnál érinti a kontinenst, majd Fokvárosban, és Afrika nyugati partvidékén halad végig – gyors kitérőkkel nyugatra, többek között Szent Ilona szigetére, a Kanári-szigetekre és Madeira szigetére.

A hajó a Földközi-tengeren és Észak-Európa körül is elhalad.

(Borítókép: Life at Sea Cruises)