Itt a bizonyíték, hogy nyugati vadászgépeket kap Ukrajna?

Az ukránok már hetek óta azt szeretnék elérni, hogy modern vadászgépeket kapjanak a Nyugattól. Elsősorban az amerikai gyártmányú F–16-osok kerültek szóba, de a tárgyalóasztalok mellett szó esett már a svéd gyártmányú Gripenekről is.

Most az NBC News számolt be arról két kongresszusi tisztviselőre, valamint egy magas rangú kormányzati tisztviselőre hivatkozva, hogy két ukrán pilóta már most az Egyesült Államokba érkezett kiképzésre. Mint írták:

EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY UKRÁN PILÓTÁK A TENGERENTÚLRA ÉRKEZTEK A HÁBORÚ KEZDETE ÓTA.

A két pilóta teljesítményét most az Arizona állambeli Tucsonban található katonai bázison mérik fel az amerikai kiképzők, különféle szimulátorprogramok segítségével. A programnak két célja van: egyrészt azt vizsgálják, milyen hosszú időbe telne kiképezni az ukrán pilótákat egyes vadászgépek kezelésére – beleértve az F–16-osokat is –, másrészt pedig azon is dolgoznak, hogy továbbfejlesszék a képességeiket.

Az NBC forrásai szerint

elképzelhető, hogy hamarosan még több ukrán pilóta érkezik a bázisra.

Mint írták: az amerikai kormányzat engedélyt adott még tíz másik ukrán pilótának is, akik már márciusban a tengerentúlra érkezhetnek. Mindemellett az NBC két forrása azt mondta, hogy ez még nem tekinthető hivatalos kiképzőprogramnak, és az ukrán pilóták az Egyesült Államokban nem szállnak fel, csak a szimulátorokat használják.

Ha érkeznek is vadászgépek Ukrajnába, sokat kell rájuk várni

Colin Kahl védelmiminiszter-helyettes mindezzel kapcsolatban azt mondta az NBC-nek, hogy ha végül döntenek is az F–16-osok átadásáról, ezek a vadászgépek akkor is legkorábban másfél éven belül érkezhetnek Ukrajnába, és nagyjából ugyanennyi időbe telne a pilóták kiképzése is.

Tehát azzal nem spórolunk meg időt, ha a kiképzést hamarabb kezdjük. És mivel sem mi, sem pedig a szövetségeseink, partnereink nem hoztak döntést a gépek átadásáról, ezért nincs is értelme elkezdeni kiképezni őket olyan eszközre, amelyet lehet, hogy sosem kapnak meg

– tette hozzá Colin Kahl.

A Pentagon másik tisztviselője szintén azt mondta, hogy nem kiképzésről van szó, hanem csupán „ismeretszerzési programról. Ez csak rutineljárás” – fogalmazott. A harmadik amerikai katonai tisztviselő pedig úgy vélekedett, azért sem valószínű, hogy átadják az F–16-osokat, mert az ukrán légvédelem eddig is semlegesíteni tudta az oroszokat a levegőben, légi fölényt viszont az ukránok még akkor sem érhetnének el az oroszokkal szemben, ha minden vadászgépet átadnának nekik, amit csak lehet.

