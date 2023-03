Kifogyhatnak a lőszerből az ukránok, Európától várják a segítséget

Korábban a Financial Times írt arról, hogy fogyóban van a muníció (elsősorban a tüzérségi lőszer) az ukránok oldalán. A CNN nemrég videóriportot készített az amerikai gyárban, ahol Ukrajnának gyártják a muníciót, de amit egy hónap alatt elkészítenek, azt nagyjából 3-4 nap alatt tüzeli el az ukrán hadsereg.

Most az NBC News számolt be arról, hogy az amerikai kormánytisztviselők nemrég az európai partnereiknek is jelezték, hogy növelniük kellene a lőszergyártási kapacitásukat. Erre reagálva Észtország elő is állt egy tervezettel,

AMELYNEK ÉRTELMÉBEN TÖBB MINT A HÉTSZERESÉRE NÖVELNÉK AZ UKRÁN HADSEREG ÁLTAL IS HASZNÁLT, 155 MILLIMÉTERES TÜZÉRSÉGI LŐSZEREK GYÁRTÁSI KAPACITÁSÁT.

Jelenleg ezekből körülbelül 240-300 ezret gyártanak Európában évente, és ezt tornáznák fel az észtek évente 2,1 millió darabig. Véleményük szerint mindezt végre lehetne hajtani körülbelül 4,25 milliárd dollár befektetésével, és ezt a költséget az Európai Unió tagállamai közösen fedezhetnék.

Urmas Reinsalu észt külügyminiszter azt mondta, hogy a tervezetről egy munkavacsorán egyeztettek nemrég több európai állam képviselőjével New York városában. Mint mondta, biztos benne, hogy előbb-utóbb megegyeznek ebben a kérdésben, de fontos lenne, hogy ez mielőbb megtörténjen, mert most nincs idő a tétovázásra.

Még idén kifogyhatnak az ukránok

Azt, hogy sürget az idő, bizonyítja az is, amit Volodimir Zelenszkij egyik tanácsadója mondott ezzel kapcsolatban az NBC-nek.

Ha a gyártás ugyanazon a szinten marad, vagy csak kismértékben nő, akkor még ebben az évben kifogyunk a tüzérségi lőszerekből

– mondta Andrij Zagodornyuk volt védelmi miniszter, aki jelenleg az ukrán kormány fegyverbeszerzésekért felelős tanácsadójaként dolgozik.

Hozzátette, az európai vezetők hajlandónak is mutatkoznak a kapacitás bővítésére, az viszont mindenkinek nagy nehézséget jelent, hogy szűkös az idő. Mint mondta, a védelmi iparban nagyon szigorú biztonsági, valamint versenypolitikai szabályozások vannak a kontinensen. Épp ezért rendkívül gyors lépés lenne, ha – az észtek javaslatának megfelelően – egy év leforgása alatt meg tudnák építeni az újabb üzemeket, Ukrajnának viszont még ez sem lenne elég gyors segítség – mondta a tanácsadó.

Pénteken egy sajtótájékoztatón az ukrán elnök is szót ejtett röviden arról, hogy nagy szükségük lenne a lőszerre.

A tüzérség az, amire elsődlegesen szükségünk lenne – tüzérségi rendszerekre és munícióra egyaránt – ahhoz, hogy megállítsuk Oroszországot. Nem az a célunk, hogy az ő területükre lövöldözzünk, hanem az, hogy a saját területeinkről kiűzzük őket

– fogalmazott Zelenszkij.

Az európai hadseregek lőszerkészletét is átadhatják?

Az NBC-nek egy európai tisztviselő is arról beszélt, hogy igyekeznek megfelelni az amerikai elvárásoknak és növelni a gyártási kapacitást – bár lehet, hogy ezt nem tudják olyan mértékben megtenni, mint ahogy azt például az amerikaiak tervezik megvalósítani hazájukban (az Egyesült Államokban ugyanis ötszörösére akarják növelni a tüzérségi lövedékek gyártását).

Az amerikai portálnak három európai diplomata arról is beszélt, hogy a lőszergyártás kérdéséről Joe Biden lengyelországi látogatásakor is sok szó esett, valamint az előző hónapban tartott Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián is sokat beszéltek erről az európai tisztviselők. A jövő héten pedig jó eséllyel Olaf Scholz német kancellár is elsősorban erről egyeztet Joe Biden amerikai elnökkel a Fehér Házban.

A Financial Times szerint a napokban az európai vezetők már arról is tárgyaltak, hogy az uniós tagállamok hadseregeinek lőszerkészleteiből különítenének el egy bizonyos mennyiséget, és azt adnák az ukránoknak. Az így átadott lőszereket a brüsszeli kormányzat gyakorlatilag megvásárolná a tagállamoktól.

Trevor Taylor, a Cranfield Egyetem professzora a mostani helyzettel kapcsolatban úgy foglalta össze véleményét az NBC-nek nyilatkozva, hogy szerinte Ukrajna nyugati szövetségesei elegendő lőszert tudnak átadni ahhoz, hogy „Oroszország semmilyen érdemi győzelmet ne arathasson a háborúban”. Ahhoz viszont „nagyon nehéz” lesz elegendő lőszert átadniuk, hogy „az ukránok egyértelmű győzelmet arathassanak” a küzdelemben.

Korábban írtunk arról is, hogy az orosz–ukrán háború miatt jóformán a világ össze hadseregében ráeszméltek arra, hogy nincs elegendő tartalékuk, és beindult egy olyan fegyverkezési verseny, amelyet évtizedek óta nem láttunk.

A háború fejleményeit vasárnap is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Ukrán katona Bahmutnál 2023. március 3-án. Fotó: Oleksandr Ratushniak / Reuters)