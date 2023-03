Ukrajna segítségével támadhatták meg az orosz önkéntesek Oroszországot

Csütörtökön két határ menti falunál hajtottak végre támadást Oroszországban. Az eset nagy port kavart, Vlagyimir Putyin orosz elnök is lemondta az egyik útját. Oroszország azt állította, hogy az ukránok voltak az elkövetők, de a jelek szerint valójában nem ők, hanem az ukrán oldalon harcoló orosz önkéntesek egyik, radikális légiója hajtotta végre az akciót.

A brit The Telegraph most részletesen írt arról a férfiről, aki az úgynevezett Orosz Önkéntes Hadtest vezetője. Mint írták, a 38 éves Gyenisz Nikitint orosz neonáci futballhuligánként és MMA-harcosként ismerhette meg korábban a közvélemény, miután a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon az ő vezényletével támadtak rá orosz ultrák az angol szurkolókra Marseille-ben.

A hírhedt marseille-i incidens után még Vlagyimir Putyin orosz elnök is az angolokon gúnyolódott. Arról, hogy Nikitin milyen szerepet játszott az eseményekben, a The Guardian írt részletes cikket korábban. Ezenkívül A The Telegraph szerint az orosz neonáci nevéhez köthető egy fehér felsőbbrendűséget hirdető ruhamárka, a White Rex létrehozása is.

Ukrajnával egyeztettek a támadásról

Gyenisz Nikitin a Financial Timesnak adott interjút a csütörtöki akció után, amelyben elismerte, hogy az ukrán hadsereggel előzőleg egyeztettek a támadásról, és segítséget is kaptak tőlük.

„Hát persze, hogy egyeztettünk velük is az akcióról, máskülönben nem történhetett volna meg. Mit gondol, miként tudtunk volna másképp az éj leple alatt átosonni? A hidakat aknákkal védik, és hőkamerákkal, hőérzékelő drónokkal, rejtett megfigyelőpontokról ellenőrzik a terepet” – mondta az önkéntesek vezetője, majd hozzátette azt is,

Ha nem egyeztettünk volna előtte senkivel, akkor egyszerűen a vesztünkbe szaladtunk volna.

Ukrajna ezzel szemben tagadta, hogy támogatta volna a műveletet, és az ukrán tisztviselők a saját nyilatkozataikban azt hangsúlyozták, hogy nincs közük az akcióhoz, és mindez nem más, mint Oroszország saját belügye.

Még mindig rejtély, mi történt pontosan

Az orosz kormányzati tisztviselők és a sajtó a támadás után azt is állították, hogy az Orosz Önkéntes Hadtest megölt két civilt és megsebesített egy kiskorút is. A Financial Times erről megkérdezte Gyenisz Nikitin is, aki azt mondta, valóban sor került tűzpárbajra, de nem tud arról, hogy bárki is meghalt volna.

„A legfontosabb az volt, hogy emlékeztessük az oroszokat arra, nem kell rabigában élniük, és nem kell akaratuk ellenére részt venniük valaki más háborújában […]. Mi mindenkit támogatunk, aki el akarja távolítani a Kreml bitorlóit” – mondta az önkéntesek vezetője a Financial Timesnak.

A The Telegraph értékelése szerint az önkéntesek csütörtöki támadása inkább egy PR-akciónak volt tekinthető, mint egy valódi harci missziónak. A White Rex Telegram-csatornáján azt írták, hogy az akcióval „felhívást intéztek a honfitársaikhoz, hogy fogjanak fegyvert a kevert fajú és imperalista Putyin-rezsimmel szemben”.

