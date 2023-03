Bevezeti a korlátlan fogyasztást a Burger King

A népszerű gyorsétterem péntektől kezdve néhány napig lehetővé teszi az all you can eat szolgáltatást pár éttermében. Az akció egy típusú hamburgerre vonatkozik, és aki kipróbálná, regisztrálnia kell.

Nagy bejelentést tett a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca, a Burger King. A vállalat néhány napig elérhetővé teszi a korlátlan fogyasztás lehetőségét, vagyis az úgynevezett all you can eat szolgáltatását néhány japán gyorséttermében.

A világszerte ismert all you can eat módszer azt jelenti, hogy az éhes vásárló befizet egy adott összeget, majd 2 órán keresztül annyit és azt eszik, amit csak akar.

A promotions.hu információi alapján a

Burger King március 10. és 13. között összesen tíz japán éttermében teszi elérhetővé az all you can eat szolgáltatást.

Az akció csak egy hamburgertípusra érvényes, méghozzá a King Yeti burgerre.

A burger összesen 4 szelet marhahúst tartalmaz, amelyek 453 grammot nyomnak. A hamburger ezenkívül 6 szelet gouda sajtot, szószt és némi zöldséget foglal magába. A King Yeti tápértéke egy átlagos felnőtt napi energiabevételének csaknem 80 százalékát teszi ki, ugyanis 1590 kalória.

A szolgáltatásra előzetesen kell jelentkezni, és 3900 jent, átszámítva nagyjából 10 240 forintot kell fizetni érte.