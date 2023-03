Ahogy az Index is megírta, 2022-ben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága eltörölte az abortuszt legalizáló Roe kontra Wade elnevezésű törvényt, amely értelmében a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az abortusz szabályozásáról, akár be is tilthatják azt.

Idén januártól a Biden-kormány lazított az intézkedésen, új szabálymódosításuk értelmében az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi gyógyszertárak kiadhatják a mifepriszton abortusztablettákat. Azonban a gyógyszer nem jelent valódi megoldást az abortuszra váró nőknek, ugyanis számos tagállam nem engedélyezte annak használatát, így azok a nők, akik terhességmegszakításra várnak, akár több száz kilométert kell utazniuk egy másik tagállamba a készítményért. Ez pedig nem mindenkinek opció.

A helyzetből kifolyólag egyre több abortusz gyógyszer került ki a feketepiacra, amelyeket többnyire az interneten szereznek be a terhességmegszakításra váró nők.

A hatóságok pedig a közösségi médiaplatformokhoz fordulnak az illegális módszereket használók leleplezéséért.

Az abortusz gyógyszert vásárlók leleplezésében a Google és a Facebook is segít a rendőrségnek

– írta a Business Insider.

A Facebook adta a bizonyítékot

Idén tavasszal nagy port kavart az eset, amely szerint egy Jessica Burgess nevű nő és lánya illegális abortusz elvégzése miatt áll bíróság elé Nebraskában.

A szer használatára szolgáló fő bizonyítékot a Facebook anyavállalata, a Meta szolgáltatta a hatóságoknak.

Burgess állítólag segített a lányának olyan tablettákat találni és bevenni, amelyekkel abortuszt lehetett volna előidézni.

A TechCrunch beszámolója szerint a közösségi médiavállalat belső csevegési naplókat bocsátott a bűnüldöző szervek részére, amelyekből kiderült, hogy anya és lánya egy alkalmazáson keresztül találták meg az illegális gyógyszert.

A Meta vállalat úgy véli, nem él vissza a felhasználók személyes adataival, azokat csak szükség esetén adják ki a hatóságoknak.

Csak akkor teszünk eleget a felhasználói adatokra vonatkozó kormányzati kéréseknek, ha úgy gondoljuk, hogy a törvény ezt megköveteli tőlünk

– mondta az Insidernek a Meta szóvivője aki hozzátette,

Figyelünk arra, hogy a kérés összhangban van-e az emberi jogokra vonatkozó nemzetközileg elismert normákkal, beleértve a tisztességes eljárást, a magánélet védelmét, a szabad véleménynyilvánítást és a jogállamiságot. Amikor eleget teszünk a kérésnek, csak olyan információkat adunk ki, amelyek az adott kérésre válaszolnak. Ha úgy ítéljük meg, hogy egy kérés túl személyes információkra irányul, akkor azt elutasítjuk

– közölte a szóvivő.

A Meta belső statisztikái szerint a vállalat az esetek több mint 70 százalékában eleget tesz a felhasználói adatokra vonatkozó kormányzati kéréseknek, és évente több mint 400 000 kérést kap.