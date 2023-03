2,4 tonnás kokainszállítmányt füleltek le egy nemzetközi akcióban

Az MTI szerint a szállítmányt még tavaly novemberben lefoglalták egy nemzetközi akcióban a dél-amerikai partoknál. Minderről azonban nyilvánosan nem számoltak be, mivelhogy a nyomozók megtudták azt, hogy ausztráliai kábítószer-kereskedők nem értesültek a szállítmány lefüleléséről,

és azt hitték, hogy a mexikói drogkartellek egyikéhez köthető rakomány továbbra is feléjük tart.

A rendőrség ezért kelepcét állított a „címzetteknek”: a kokaint egy semleges anyaggal pótolták, és a csomagokat Nyugat-Ausztrália székhelye, Perth partjaitól mintegy 70 kilométerre az óceánba vetették – tudván, hogy a csempészárut a tengerből gyűjtik be a kábítószer-kereskedők.

2022. december 30-án őrizetbe vették egy hajó fedélzetén szórakozó társaság három tagját, másnap további hat embert fogtak el, és Perthben több helyen is házkutatásokat tartottak. Ezután idén januárban elfogtak újabb három embert, köztük egy 39 éves férfit és egy 37 éves nőt, akiknek a járművében több mint kétmillió ausztrál dollárt (481 millió forintot) találtak. Mindannyiukat kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják – számolt be most az ausztrál rendőrség.

A The Guardian szerint a kábítószer-kereskedők latin-amerikai partnereit egyelőre nem kapták el, de a nyomozók dolgoznak azon, hogy kézre kerítsék őket.