Befenyítette az Egyesült Államokat Kim Dzsongun húga

Észak-Korea legfelsőbb vezetőjének befolyásos húga, Kim Jodzsong kedden arra figyelmeztetett, hogy az ország felkészült arra, hogy elsöprő erejű választ adjon Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai akcióira.

Az Egyesült Államok és Dél-Korea tüntető katonai lépései és mindennemű retorikája, amelyek olyan hektikusak, hogy nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, arra kényszerítik Észak-Koreát, hogy válaszoljon rájuk

– fogalmazott Kim Jodzsong a The Korea Times szerint, majd hozzátette, hogy „folyamatosan szemmel tartjuk az amerikai erők és a dél-koreai bábhadsereg nyugtalan katonai lépéseit. Készen állunk arra, hogy megítélésünk szerint bármikor megfelelő, gyors és elsöprő erejű lépéseket tegyünk.”

Kijelentette azt is, hogy az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának tartózkodnia kell minden további, a helyzetet súlyosbító magatartástól.

Megjegyzései azután hangzottak el, hogy Szöul és Washington hétfőn kombinált légi hadgyakorlatot hajtott végre, amelyben egy amerikai nukleáris fegyverzettel rendelkező B–52H stratégiai bombázó is részt vett. Az Egyesült Államok pénteken egy B–1B stratégiai bombázót is küldött egy másik gyakorlatra. Alig egy hét múlva, a szövetségesek március 13. és 23. között tervezik megtartani a Freedom Shield gyakorlatot, terveik szerint több kombinált terepgyakorlatot is tartanak a Koreai-félsziget környékén.

