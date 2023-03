Tajvan kész elsőként tüzet nyitni, ha belépnek a területére

Kína az elmúlt években fokozta katonai jelenlétét Tajvan körül, ami Nyugaton is elmarasztaló reakciókat váltott ki. A kínai légierő többször is behatolt a sziget légvédelmi azonosító zónájába. A kínai hadsereg ügyelt arra, hogy ne lépje át a vörös vonalat, ilyen történésről a tajvani védelmi minisztérium sem számolt be eddig. Mostanáig nem fordult elő, hogy a kínai erők megsértették volna a tajvani felségterületet.

Csiu Kuo-csiang tajvani védelmi miniszter most figyelmeztetett, érdemes éberen figyelni, mi történik a sziget körül. Elmondása szerint a kínai hadsereg számos ürügyet találhat arra, hogy erőszakkal bármikor behatoljon a magát önállónak nevező, külön kormányzattal rendelkező sziget légterébe vagy a tajvani haditengerészet felügyelete alatt álló tengeri övezetbe – írja a Reuters.

Arra számítok, hogy már idén lesz egy ilyen akció. Látjuk, milyen előkészületeket tesznek a kínaiak. Ezek nem túl biztató jelek a jövőre nézve. Attól tartok, erőszakot fognak alkalmazni

– mondta a tajvani védelmi miniszter.

Csiu Kuo-csiang éppen ezért jelezte, hogy készenlétben kell állniuk. Azt mondta: ha Kína megtámadja Tajvant, élni fognak azokkal a jogokkal, amelyekkel megvédhetik területüket.

A tárcavezető kijelentette:

Tajvan kész arra, hogy elsőként nyisson tüzet abban az esetben, ha megsértik a szuverenitását.

A miniszter azt mondta, a kínaiak naponta mintegy tíz repülőgépet vagy hadihajót vezényelnek a Tajvanhoz közeli területekre. Ezek közül több napi rendszerességgel átlépi a Tajvani-szoros középvonalát, amely a szokásjog szerint a két ország közötti hallgatólagos határt jelentette.