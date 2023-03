Egy város, ahol csupa jó dolog történt az ingyenes parkolás eltörlésével

Egy éve vezették be a város egész területére kiterjedő, egységes parkolási rendszert Bécsben, amivel véget vetettek az ingyenes parkolásnak az osztrák fővárosban. Kevesebb idegen autó, több szabad parkolóhely és kisebb autóforgalom az elmúlt hónapok mérlege.

Bécsben 2022. március 1-jén vezették be az új, egységes parkolási rendszert. Ezzel megakadályozták azt is, hogy a fizetőövezet határán túlzsúfolt parkolók legyenek. Korábban az is sok gondot okozott az osztrák fővárosban, hogy a lakosok nem találtak szabad parkolóhelyet az ingázók miatt.

A fizetős parkolás kiterjesztésével csaknem duplájára nőtt a parkolóhely-gazdálkodás alá vont terület nagysága.

Egy év elteltével a városvezetés kiértékelte az egységes parkolási rendszer hatásait, az intézkedés következményeit. „Azzal, hogy kivétel nélkül egész Bécsre kiterjesztettük a fizetős parkolást, rengeteg hely szabadult fel a közterületeken, és csökkent az ingázók és a parkolóhelyre vadászók miatti forgalom is. Ezzel újabb mérföldkövet teljesítettünk a klímavédelem terén” – mondta Ulli Sima mobilitásért felelős városi tanácsnok.

A külső kerületekben óriási változások következtek be

A fizetős parkolás kiterjesztése különösen a külső kerületekben, Floridsdorfban, Donaustadtban és Liesingben hozott változást, de Hietzing is a nagy nyertesek közé tartozik. Floridsdorfban például

a Strebersdorfi pályaudvar környékén 98,1 százalékról 29,6 százalékra csökkent a parkolóhelyek kihasználtsága,

a nem bécsi rendszámú autók aránya pedig kétharmaddal.

Indulhat a zöldítés

Mindeközben a kerület lakossága öt százalékkal nőtt. Donaustadtban átlagosan 60 százalékkal csökkent a parkolóhelyek kihasználtsága, a nem bécsi rendszámú autók aránya pedig 70 százalékkal. Míg egy évvel ezelőtt a parkolóautók 20 százaléka jött a fővároson kívülről, addig mostanra ez az arány 6,2 százalékra csökkent. Liesingből elsősorban a más tartományokból érkező autók tűntek el a fizetős parkolás kiterjesztésével, itt 89 százalékkal csökkent az arányuk.

A felszabadult területeket a kerületek zöldítésre szeretnék használni, illetve a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak adják át.

Floridsdorfban a klímaváltozásnak ellenállóvá teszik a Schleifgassét – 18 újfával és 450 négyzetméternyi újonnan létesített zöldfelülettel – és kiszélesítik a járdát az Anton-Böck-Strassén, amit szintén kizöldítenek. Donaustadt a felszabadult területet a kerékpáros infrastruktúra bővítésére használja majd. Itt kerületszerte összesen 16 kilométernyi új kerékpárút épül a következő hónapokban.

A parkolásból befolyt bevételt a város a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítja – közölte az Eurocomm-PR Budapest, Bécs külképviseleti irodája.