Elon Musk kigúnyolta a Twitter fogyatékkal élő volt alkalmazottját

A szóváltás akkor kezdődött, amikor Haraldur Thorleifsson – aki izomsorvadásban szenved és kerekesszékre szorul – hétfőn egy tweetet küldött Musknak, amiben azt kérte, tisztázzák munkahelyi státuszát.

Dear @elonmusk *



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?