Egyre kevésbé érdeklik a szlovákiai magyarokat a magyar médiumok

A kutatás alapján internetet a szlovákiai magyarok 80,3 százaléka használ, ezen belül internetes újságokat 61 százalék olvas. Azonban egyre kevésbé ragaszkodnak a magyar médiumokhoz. De nem mindig volt ez így, a kilencvenes években egyértelműen a magyar tévék, rádiók és a magyar nyelvű sajtó dominált.

A kilencvenes években még a televíziós szokásaikat is a magyar médiumok uralták, ugyanis az MTV1 és MTV 2 volt a legnépszerűbb csatorna a szlovákiai magyarok körében, ahogyan a rádiók esetében is a Petőfi, valamint a Kossuth volt a legtöbbet használt. De a kereskedelmi televíziózás ezt felülírta, mert megjelenésével a magyarországi közszolgálati csatornák vesztettek népszerűségükből, és helyüket előbb a magyar, majd a szlovák nyelvű kereskedelmi adók vették át.

2003-tól 2014-ig terjedő időszakra is érvényes maradt a korábbi tendencia, vagyis hogy a szlovákiai magyarok elsősorban mindig is a magyarországi tévéket preferálták. A többi kereskedelmi csatorna megjelenése és térnyerése után az RTL Klub és a TV2 továbbra is megőrizte vezető pozícióját, bár 2014-re csökkent a nézettségük