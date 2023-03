A támadások főként energetikai létesítmények ellen irányultak, és több mint fél tucat régiót értek. Sújtották a fővárost, Kijevet, a fekete-tengeri kikötővárost, Odesszát és a második legnagyobb ukrán várost, Harkivot is.

A map of today's russian missile and drone attack on #Ukraine's civilians and civilian infrastructure

* - where ** air-defense has successfully worked

*- where ** missiles have hot the targets pic.twitter.com/AWdNJa0Qb7 — Olga Klymenko (@OlgaK2013) March 9, 2023

Az ukrán hadsereg szerint a légvédelem legalább 34 rakétát és négy kamikaze drónt semmisített meg, miközben a regionális tisztviselők tájékoztatása szerint öt ember meghalt a nyugati Lviv régióban. A délkelet-ukrajnai Dnyipropetrovszkban is meghalt egy ember a rakétacsapások következtében.

Az oroszok a háború kitörése óta először indítottak egy időben különböző típusú rakétákat. Olyan támadást hajtottak végre, amelyhez foghatóra én nem emlékszem

– nyilatkozta Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője.

Íme néhány fontos adat a Kinzsálról (ami oroszul „tőrt” jelent):

Levegőből indítható ballisztikus rakétáról van szó, amely képes nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozni. Ukrajna szerint csütörtökön hatot lőttek ki belőle.

Hatótávolsága a jelentések szerint 1500-2000 kilométer, miközben 480 kilogramm hasznos teherrel rendelkezik. Akár a 10 Mach (12 350 kilométer/óra) sebességet is elérheti.

Az orosz MiG–31K és MiG–31I vadász-felderítő repülőgépeket választották a Kinzsál rakéták hordozására, amelyek lopakodóképességgel és nagyfokú manőverezőképességgel rendelkeznek, és földi és tengeri célpontok elleni támadásra tervezték őket.

Ez egyike annak a hat darab „új generációs” csodafegyvernek, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018 márciusában jelentett be.

Ilyen pusztításra képes a csodafegyver:

#Russian MOD showed footage of the destruction of an underground hangar with armament of the Armed Forces of #Ukraine by "Kinzhal" missile pic.twitter.com/Z4YOHE4RKv — Middle East Update (@islamicworldupd) March 19, 2022

Vlagyimir Putyin 2021 decemberében, két hónappal az ukrajnai invázió előtt azt mondta, hogy Oroszország világelső a hiperszonikus rakéták terén, és mire más országok felzárkóznak, valószínűleg kifejlesztik az új fegyverek elleni technológiát.

A Kinzsál rakéták 2017 decembere óta állnak harckészültségben az orosz fegyveres erőknél. Ezek 2022. március 18-án estek át a tűzkeresztségükön az ukrajnai háborúban.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy 2022. március 19-én kilőttek egy Kinzsál rakétát egy délnyugat-ukrajnai lőszerraktárra, ami a fegyver első ismert harci alkalmazása.

A washingtoni székhelyű CSIS (Center for Strategic and International Studies) szerint a fegyvert Iszkander–M típusú, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétából fejlesztették ki, és elsősorban katonai infrastruktúra (repülőterek, raktárak, parancsnoki központok) megsemmisítésére lehet alkalmas. Emellett hajók és repülőgép-hordozók ellen is hatásos lehet a Kinzsál – írták a szakértő.

Ukrajna tehetetlen?

Ukrajna légvédelme nem képes lelőni az orosz Kinzsál hiperszonikus rakétákat – közölte csütörtökön a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az ukrán hadvezetés várja az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek érkezését, de „ezek sem jelentenek csodaszert”, mert elég nagy számban van szükség ezekből a rendszerekből – jegyezte meg Jurij Ihnat.

A drónok is nagy veszélyt jelentenek

Irán 2022 közepe óta több száz drónt szállított Oroszországnak, és bár Ukrajna képes lelőni a lassan mozgó pilóta nélküli repülőgépek (UAV) többségét, Oroszország nagymértékben támaszkodik az iráni fegyverre a háborúban.

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei szankciók sorozatát vetették ki a drónprogramban és a fegyver Oroszországba történő szállításaiban érintett iráni magánszemélyekre és vállalatokra. Figyelmeztették Teheránt arra is, hogy a nukleáris tárgyalások újraindításának egyik feltétele az Oroszországba irányuló fegyverszállítások beszüntetése – írja az Iran International nevű honlap.

Oroszország válaszcsapásról beszél

„Válaszul a kijevi rezsim által március 2-án a Brjanszki területen végrehajtott terrortámadásokra az Orosz Fegyveres Erők megtorló csapást mértek Ukrajnára. Nagy hatótávolságú fegyverek, köztük Kinzsál hiperszonikus rakéták csapást mértek az ukrán katonai infrastruktúra kulcsfontosságú helyszíneire, a hadiipari komplexum vállalataira és a kapcsolódó energetikai létesítményekre” – jelentette be csütörtökön Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

„A csapás célját sikerült elérni, és minden kijelölt célpontot eltaláltak” – hangsúlyozta a tábornok.

(Borítókép: MiG–31K vadászrepülőgép Kinzsal rakétával 2018. május 9-én. Fotó: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images)