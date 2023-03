Hamarosan vadászgépeket kaphat Ukrajna

Lengyelország beleegyezik abba, hogy Szlovákiával együtt MiG–29-es vadászgépeket adjon át Ukrajnának – ezt Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter jelentette be a Facebook-oldalán.

Az ukránok már egy ideje szeretnék elérni, hogy modern vadászgépeket kapjanak a Nyugattól. Elsősorban az amerikai gyártmányú F–16-osok kerültek szóba, de a tárgyalóasztalok mellett szó esett már a svéd gyártmányú Gripenekről is.

Kevésbé modern vadászgépek átadásáról viszont már az előző évben is szó esett, és ez a folyamat érett most be a jelek szerint. Jaroslav Nad ugyanis azt mondta csütörtökön:

Az EU védelmi minisztereinek szerdai svédországi találkozóján egy lengyel kolléga megerősítette nekem, hogy országa beleegyezik abba, hogy Szlovákia és Lengyelország közösen lépjen fel a két országból származó MiG–29-es vadászgépek feleslegének Ukrajnának történő átadása érdekében. A lengyel elnök a CNN-nek adott interjújában szintén megerősítette országa készségét erre.

Lengyelország már a háború kitörése után nem sokkal bejelentette, hogy készek átadni MiG–29-es vadászgépeket az ukránoknak. Idén januárban viszont Wojciech Skurkiewicz lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hamisnak minősítette azokat a jelentéseket és sajtóinformációkat, amelyek szerint Lengyelország F–16-os vadászrepülőgépek Ukrajnába való küldéséről tárgyalt.

Andrzej Duda lengyel elnök februárban szintén azt mondta: egyelőre nem tervezik a modernebb vadászgépek átadását.

