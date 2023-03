Börtönbe kerülhet Donald Trump, mert hallgatási pénzt fizetett a volt pornószínésznőnek

A manhattani kerületi ügyészség felajánlotta az exelnöknek, hogy jövő héten tanúskodhat az esküdtszék előtt, amely megvizsgálja a bizonyítékokat az ügyben − írta meg a The Guardian.

Bár Trump valószínűleg visszautasítja az ajánlatot, az a tény, hogy Alvin Bragg kerületi ügyész megkereste, jelzi, hogy komolyan fenyegeti a veszély, hogy ő lesz az első olyan volt elnök az amerikai történelemben, aki ellen büntetőügyben vádat emelnek.

A leleplezés újabb csapást mért Trumpra, aki indulni akar az elnöki székért, azonban egyre több jogi problémával kell szembenéznie.

Trump szóvivője „egyszerűen őrültségnek” nevezte a kerületi ügyész fenyegetését, miszerint vádat emel a volt elnök ellen, hozzátéve:

Az elmúlt öt évben az ügyészség boszorkányüldözést folytatott, Trump elnök életének minden aspektusát vizsgálta, és minden alkalommal üres kézzel távoztak.

Daniels, aki Stephanie Clifford néven született, de inkább a művésznevét használja, azt állítja, hogy 2006-ban Nevadában szexelt Trumppal − aki nős volt. A férfi tagadta az állítást, de egyik alkalmazottja, Michael Cohen a 2016-os választási kampány vége felé 130 ezer dollár hallgatási pénzt fizetett Danielsnek, amit Trump visszafizetett az ügyvédnek.

Cohen később bűnösnek vallotta magát szövetségi kampányfinanszírozási jogsértésekben a kifizetés miatt, amelyet állítása szerint „Trumppal összehangoltan és annak utasítására” hajtottak végre.

Az ügyben a Trump szerepét vizsgáló, hosszú ideje tartó nyomozás, úgy tűnt, veszít a lendületéből, és háttérbe szorult a titkos dokumentumok megőrzése körüli jogi viták és a 2020-as elnökválasztás eredményének megdöntésére irányuló erőfeszítések miatt indult eljárás miatt.

Januárban azonban kiderült, hogy Bragg a Daniels-ügyben a bizonyítékok vizsgálatára esküdtszéket hívott össze.

Eddig legalább hatan tettek vallomást

A The New York Times csütörtökön arról számolt be, hogy legalább hatan tettek vallomást az esküdtszék előtt, és várhatóan Cohen is tanúskodni fog.

A lap azonban azt is megjegyezte, hogy még ha Trump ellen vádat is emelnek, az elítélése vagy börtönbe küldése „kihívást jelentene”, mivel az ellene felhozott ügy „egy nem tesztelt és ezért kockázatos jogi elméleten alapul, amely a törvények bonyolult kölcsönhatását alkalmazza, ráadásul mindezt egy kis súlyú bűncselekmény miatt”. Az ügyben legfeljebb négy év börtönbüntetést lehet kiszabni.

Trump elsőként jelentette be elnökjelöltségét a 2024-es választásra, azóta Nikki Haley korábbi ENSZ-nagykövet is csatlakozott hozzá a republikánus előválasztási versenyben. A legtöbb közvélemény-kutatás szerint Trump megelőzi potenciális riválisait, köztük Ron DeSantis floridai kormányzót.

A múlt szombaton a marylandi Oxon Hillben tartott republikánus konferencián tartott beszédében Trump sértéseket zúdított Braggra, és „rasszista ügyésznek” nevezte, akit „a radikális baloldali demokraták, a hazug hírmédia és az igazságtalansági tárca arra ösztökél, hogy vádat emeljen ellenem amiatt az ősrégi történet miatt a Lófejű Stormy Danielsszel” .

Trump egyéb jogi problémái is tovább gyűlnek. A volt elnöknek az igazságügyi minisztérium különleges ügyészi vizsgálatával is szembe kell néznie a floridai Mar-a-Lago birtokán tavaly nyáron lefoglalt titkos dokumentumok, valamint a 2020-as elnökválasztás eredményének semmissé tételére tett erőfeszítései miatt.

Georgiában a Fulton megyei kerületi ügyész vizsgálja, hogy Trump beavatkozott-e a 2020-as választásokba az államban. A New York-i főügyész, Letitia James perli Trumpot és cégét, mondván, hogy félrevezette a bankokat és az adóhatóságokat olyan vagyontárgyai értékéről, mint golfpályái és felhőkarcolói, hogy hitelekhez és adókedvezményekhez jusson.

