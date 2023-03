Sztrájk miatt ragadhatnak magyarok Németországban

Budapestre érkező járatot is érint a német repülőtéri biztonsági személyzet hétfőre tervezett, jelentős járatkésésekkel és törlésekkel járó sztrájkja. A Washington Post értesülése szerint több német repülőtéren azért várható fennakadás, mert korábban sikertelenek voltak a bértárgyalások.

Észak-Németországban hétfőn több német – a berlini, a hamburgi, a hannoveri és a brémai – repülőtéren is sztrájkba kezdenek, aminek következtében több száz járatot kellett törölni, köztük Budapestre érkezőt is, számolt be róla a Washington Post. A lap információja szerint a sztrájk komoly fennakadásokat okozhat, ugyanis a késések,

módosítások és járattörlések több tízezer utast is érinthetnek.

A sztrájkot a Verdi nevű regionális szakszervezet kezdeményezte, miután a berlini brandenburgi repülőtéren dolgozó biztonsági személyzet munkatársai sikertelenül tárgyaltak munkaadójukkal az éjszakai és hétvégi műszakokért járó bérezésekről.

A berlini repülőtéren a sztrájk miatt 200 induló járatot kellett törölni, ami 27 ezer utast érint – olvasható a város honlapján közzétett közleményben.

A törölt járatok között van egy reggel 6-kor Budapestre induló járat is.

A hamburgi repülőtér arra figyelmeztetett, hogy vasárnap este 10 órától hétfő este 11 óráig „nem lesz lehetőség a menetrendszerű indulásra”. Az érkező járatok közül is lesz olyan, amelyik késik, vagy amit törölnek. A repülőtér szerint legalább 123, hétfőn induló járatot érint az intézkedés, további 121 érkező járat pedig szintén késhet, vagy törölhetik.

A fennakadásokról a Lufthansa e-mailben értesítette az utasokat.

A jelentős számú járattörlésre hivatkozva vonatjegyeket ajánlottak fel az utasoknak

a repülőjegyekért cserébe. A légitársaság szóvivője hozzátette, azt remélik, kedden már minden helyreáll a sztrájk után.

(Borítókép: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images Hungary)