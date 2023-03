Helyi idő szerint 9-kor állt kamerák elé Joe Biden amerikai elnök, hogy beszámoljon adminisztrációja eddigi reakciójáról a Silicon Valley Bank (SVB) bedőlése kapcsán.

Az amerikai részvénypiac nyitása előtt fél órával tartott televíziós beszédben Biden kitartott hétvégén meghozott lépései mellett, azokat pontba szedve kifejezte:

Elmondta, hogy minden betétes pénze biztonságban van;

A bank vezetőit, akik felelősek a bedőlésért, azonnali hatállyal menesztik.

A kockázati befektetőket nem fogják kártéríteni.

Kifejtette, hogy szerinte az amerikai bankrendszer biztonságban van,

majd megismételte, hogy az adófizetőknek semmilyen terhet nem kell viselniük a bank bedőlése miatt.

Ezzel Biden tulajdonképpen megismételte és pontokba szedve felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket adminisztrációja és az amerikai gazdasággal és pénzügyekkel foglalkozó ügynökségek a hétvége során megléptek. (Ezeket korábban ebben a cikkünkben szedtük össze.)

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, március 10-én bezárták az 1983-ban alapított, elsősorban a startup- és a techszektor pénzelésére szakosodott Silicon Valley Bankot.

Az SVB azt követően húzta le a rolót, hogy a betéteseik múlt héten elkezdték kivenni a pénzüket a bankból, majd emiatt a bank likviditási problémákkal szembesült.

Az első nagyobb ilyen szereplő a német–amerikai Peter Thiel kockázatitőke-befektető volt, aki az általa vezetett Founders Fundjával több millió dollárt vett ki a bankból, és a cég partnereit is arra biztatta, hogy tegyenek így.

Azóta az SVB mellett bedőlt a New York-i székhelyű Signature Bank is, emellett a részvénypiacra is hatással volt a kaliforniai pénzintézet bedőlése.

(Borítókép: Joe Biden sajtótájékoztatója 2023. március 13-án. Fotó: Saul Loeb / AFP)