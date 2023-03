A férfi, aki kilencszer úszta meg a megúszhatatlant

David Carrick januárban bűnösnek vallotta magát több nő közel két évtizeden át tartó megerőszakolásában. Ez idő alatt végig a londoni Metropolitan Police Service tisztje volt, méghozzá nagyrészt fegyveres rendőr, aki egy olyan elit egységben szolgált, amely a brit kormány magas rangú épületeit és minisztereit védi.

Miután Carrick összesen 71 szexuális bűncselekményben vallotta magát bűnösnek, a Met Police elismerte,

összesen kilenc lehetőséget mulasztottak el az elfogására.

2000 és 2021 között Carricket több bűncselekménnyel vádolták, köztük betöréssel, zaklatással, testi sértéssel és nemi erőszakkal. Eddig egyetlen rendőrtisztet sem vontak felelősségre azért, amiért nem vette észre, vagy nem fékezte meg Carrick erőszakos magatartását. A CNN több mint egy tucat rendőrrel beszélt több angliai testületből, és megvizsgálta a Met saját, a visszaélések kezelésére vonatkozó irányelveit, hogy kiderítse, hogyan lehetett volna Carrick visszaéléseit megelőzni.

2021-ben letartóztatták

A vizsgálat során két olyan esetet is találtak 2019-ben és 2021-ben, amikor a Metropolitan Police nem tartotta be ezeket az irányelveket, így a férfi nőkkel szembeni erőszakos és megalázó bánásmódja ellenőrizetlen maradt, így szabadon találkozhatott további áldozatokkal.

Végül 2021 júliusában nemi erőszak gyanújával letartóztatták. Darciane Nunes da Silva, aki 2020 februárjában találkozott Carrickkel, hónapokig tartó szexuális zaklatás után feljelentette őt egy Londonon kívüli rendőrőrsön. Carricket nem függesztették fel, csak korlátozták a szolgálat alól, valamint elvették a fegyverét.

Egy hónap elteltével Nunes da Silva visszavonta a feljelentést, később azt mondta a CNN-nek, nem érezte úgy, hogy a rendőrség hisz neki. Ennek eredményeképp Carrick felkészülhetett arra, hogy visszatérjen teljes körű szolgálatába, ami azzal is jár egyben, hogy fegyvert viselhet a brit főváros utcáin. 2021 októberében aztán egy másik nő is jelentkezett, hogy feljelenti Carricket nemi erőszak miatt, így vádat emeltek ellene valamint Nunes da Silva is úgy döntött, hogy újra megnyitja ügyét.

A 2019-es esetről megfeledkezett a rendőrség

2019 szeptemberében, mindössze öt hónappal a találkozásuk előtt, egy szomszédja látta, amint a férfi nyakon ragad egy nőt, ezért azonnal hívta a hertfordshire-i rendőrséget. Az esetet jelezték a testület családon belüli erőszakkal foglalkozó csoportjának, de végül az ügy aktája a szekrény aljában végezte.

A portál elemezte a rendőrség működési szabályzatát: Mint írják, minden panasznak meg kell felelnie egy bizonyos súlyossági küszöbnek ahhoz, hogy kötelességszegésnek minősüljön. Ebbe beletartozik az olyan viselkedés, amely „bűncselekménynek minősül”, ami a nő nyakának megragadására is alkalmazhatónak tekinthető.

Ha a panasz „a rendőri szolgálat egy tagja által elkövetett súlyos támadásra” vonatkozik, akkor azt a Független Rendőrségi Magatartási Hivatalhoz (Independent Office for Police Conduct) kell továbbítani. Ez nem történt meg. Nusrit Mehtab, a Met Police volt tisztje, aki szorosan együttműködött a rendőrséggel, úgy véli, hogy a jelentést komolyan kellett volna venni, mivel Carrick fegyvert viselt, és a bejelentett incidens családon belüli erőszakra utalt.

Többször is hibát követtek el a rendőrök

Mire Nunes da Silva 2021-ben benyújtotta a Carrickkel kapcsolatos panaszát, a 2019-es incidens, amelyben azzal vádolták, hogy megragadta egy nő nyakát, már felfedezhető lett volna a rendőrség „Centurion” néven ismert adatbázisában. Még akkor is, amikor Nunes da Silva visszavonta a feljelentését – ami nem szokatlan az ehhez hasonló ügyekben – a rendőrség proaktívan folytathatta volna a nyomozást Carrick viselkedése után, különösen az állítólagos bűncselekmény súlyosságát figyelembe véve.

Nunes da Silva tapasztalata a rendőrséggel egy szélesebb körű problémára utalhat. A Metropolitan Police adatai azt mutatják, hogy 2010 és 2021 között 573 vádlottból mindössze két rendőrtiszt ellen emeltek vádat nemi erőszak vagy szexuális erőszak miatt, miután nyilvános feljelentést tettek ellenük.

Figyelemre méltó, hogy Nunes da Silva egy olyan időszakban tett panaszt, amikor a rendőrség tudatában volt annak, hogy a nyilvánosság intenzíven ellenőrzi a nőkkel kapcsolatos tevékenységüket. Az év elején Wayne Couzens rendőrtiszt brutálisan elrabolta, megerőszakolta és meggyilkolta Sarah Everardot egy olyan ügyben, amely elborzasztotta a nemzetet, nyilvános tiltakozásokat váltott ki, és országos vitát indított el a nők elleni erőszakról.

Couzens két évig ugyanabban az elit rendőri egységben szolgált, mint Carrick.

A Carrick ügyének kezelésével kapcsolatos kérdések Sadiq Khan londoni polgármester asztalára is eljutottak. Miután tudomást szerzett Carrick letartóztatásáról és arról, hogy ugyanabban az egységben volt, mint Couzens, Khan közölte a rendőrség akkori vezetőjével, hogy az ő ügyét prioritásként kell kezelni. Ez volt a legutóbbi a rendőrségi botrányok sorában, amelyek végül 2022-ben a lemondásához vezettek.

Kollégái megdöbbentek

Volt kollégáit teljesen megdöbbentette a hír, a tiszteknek „fogalma sem volt semmiről és megrendültek a történtek miatt”. Egyikük úgy fogalmazott:

Még mindig érthetetlen számomra, hogy egy szörnyeteg hogyan viselhette ezt az egyenruhát

Az, hogy Carrick valóban egy szörnyeteg, az ítélethirdetéskor vált biztossá, amikor a bírónő több hozzá köthető esetet és annak bizonyítékait olvasta fel. Egyik áldozatának például egy képet küldött fegyveréről, azzal az üzenettel, hogy „ne feledjétek, én vagyok a főnök“.

Legalább 30 évet fog börtönben ülni

A Carrickről szóló hírek megjelenése óta erőfeszítéseket tettek a Met Police iránti bizalom helyreállítására. A jelenlegi rendőrfőnök, Mark Rowley számtalanszor bocsánatot kért, amiért a testület nem állította meg Carricket hamarabb. Eközben az Egyesült Királyság kormánya a Carrick ügyének kezelését a Couzens bűntetteit vizsgáló, folyamatban lévő, nem hivatalos vizsgálathoz kapcsolta. Rowley azt is bejelentette, hogy a Met Police felülvizsgálja a korábban lezárult ügyeket, amelyek 1071 olyan rendőrtisztet és alkalmazottat érintettek.

Carricket februárban 36 év életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték az évekig tartó bántalmazásaiért, és legalább 30 évet fog börtönben tölteni.

Az ítélethirdetéskor Cheema-Grubb bíró azt mondta Carricknek, hogy úgy viselkedett, mintha „érinthetetlen” lenne. Azóta több potenciális áldozat is jelentkezett a rendőrségen – erősítette meg a CNN-nek a hertfordshire-i rendőrség. A Centre for Women's Justice, a Carrick által bántalmazott nőket képviselő jogi jótékonysági szervezet pedig azt mondta a CNN-nek, hogy közülük többen most azt fontolgatják, hogy csoportos keresetet indítanak a Met Police ellen. A Metnél kialakult válság és a közvélemény felháborodása a rendőrök által elkövetett bűncselekmények miatt nem mutatja a csillapodás jeleit.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Rendőrségi furgon, amely David Carrick volt rendőrtisztet szállítja a southwarki bíróságra 2023. február 6-án. Fotó: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images)