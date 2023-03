Hamarosan bevethetik csodafegyverüket az ukránok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti beszédében elmondta, hogy jelenleg nagyon kemény és fájdalmas a helyzet Kelet-Ukrajnában, de az ország jövője ott dől el.

Mint mindig, ma (március 13-án – a szerk.) is kapcsolatban voltam parancsnokainkkal és a hírszerzéssel is. Nagyon kemény és fájdalmas a helyzet keleten. Meg kell semmisítenünk az oroszok katonai erejét – és meg is semmisítjük