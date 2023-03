Kína három év után újra megnyitja határait a turisták előtt

Kína a héten visszaállítja a három évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett vízumkiadást, beleértve a turistavízumokat is – jelentette be kedden az ázsiai ország külügyminisztériuma. A szerdán életbe lépő rendelkezést Kína washingtoni és párizsi nagykövetsége is megerősítette.

A turisztikai ágazat bennfentesei nem számítanak a közeljövőben a látogatók nagymértékű beáramlására vagy a gazdaság jelentős fellendülésére. A nemzetközi turizmusból származó bevételek 2019-ben a kínai bruttó hazai terméknek mindössze 0,9 százalékát tették ki.

A kínai külügyminisztérium közleménye szerint az ország azon területeire, ahol a járvány kitörése előtt nem volt vízumkötelezettség, ismét vízummentessé válik a beutazás. A kínai hatóságok 2020 elején zárták le a határokat a járvány ellen hozott szigorú korlátozások jegyében. Peking ekkor leállította a vízumkiadást a külföldieknek és az útlevelek kiadását saját állampolgárai számára.

Kínában 2019-ben, a pandémia kezdetét megelőző évben mintegy 65,7 millió turista fordult meg az ENSZ turisztikai világszervezetének (UNWTO) adatai szerint.