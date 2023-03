Tajvan megtanulta a leckét az ukrán háborúból

A tajvani fegyverfejlesztő cég most nyolcféle, helyben fejlesztett, pilóta nélküli légi járművet mutatott be – ezek köztük öt olyan modell is volt, amelyet először mutattak be a nyilvánosságnak. Az új drónok különböző méretűek, és harci vagy megfigyelési képességekkel vannak felszerelve. Az eszközöket kifejezetten a tajvani hadsereg különböző ágai számára tervezték.

Az új háborús trendekre válaszul hadseregünk aktívan fejleszti az aszimmetrikus hadviselési képességeket

– nyilatkozta a Nemzeti Chung-shan Tudományos és Technológiai Intézet repüléstechnikai rendszerek kutatási részlegének igazgatója. Hozzátette, hogy az intézmény alapvető technológiák kifejlesztésén dolgozik „a védelmi önellátás nemzeti politikájának teljes körű megvalósítása érdekében”.

Egyre több a nemzetközi feszültség

Az új fegyvereket akkor mutatták be, amikor Kína kommunista vezetése egyre inkább érvényesíti területi követeléseit Tajvan felett. Hszi Csin-ping kínai vezető hétfőn a nemzetbiztonság megerősítését és a hadsereg „nagy acélfallá” való kiépítését szorgalmazta.

Kína egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol Tajvanra azzal, hogy rendszeresen repülőgépeket és hadihajókat küld be a Tajvani-szorosba.

A vonal évtizedeken át a két fél számára informális, de nagyrészt tiszteletben tartott ellenőrzési határként szolgált. Ez egészen addig jól működött, amíg Peking nagyszabású hadgyakorlatokat nem kezdett indítani válaszul Nancy Pelosi akkori amerikai házelnök tavalyi szigetországi látogatására. Ugyanakkor fontos kiemelni,

Tajvan nagymértékben támaszkodik az amerikai fegyverekre, hogy fenntartsa védelmi képességeit az egyre erősebb Kínával szemben

– összegezte a CNN. Továbbá a Biden-kormányzat nemrég jóváhagyott egy 619 millió dollárra becsült potenciális fegyvereladást Tajvan számára, amely magában foglalja az F–16-os vadászrepülőgépekhez szükséges rakétákat is.

A szigetországi demokrácia azonban egyre nagyobb hangsúlyt fektet a saját fegyverek fejlesztésének felgyorsítására is. Tavaly októberben Tajvan bejelentette: idén 13,9 százalékkal növeli éves védelmi kiadásait, illetve a hadkötelezettségi időszakot a férfiak számára 2024-től kezdődően négy hónapról egy évre meghosszabbítják. Valamint a tajvani hadsereg bejelentette, az a célja, hogy 3000 drónt gyártson le jövőre, tanulva az orosz–ukrán háborúból.

(Borítókép: Cardinal III UAV drón a tajvani védelmi minisztérium bemutatóján 2023. március 14-én. Fotó: Ann Wang / Reuters)