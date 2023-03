Kalapácsokkal, fejszékkel és késekkel estek egymásnak a férfiak a temetőben

A dél-walesi Swansea-ben összesen kilenc férfit ítéltek el, akik erőszakos magatartásukkal megzavartak egy temetést, illetve súlyos anyagi károkat okoztak a temetőben.

A felvételen – amelyet eddig nem hoztak nyilvánosságra – látható, amint férfiak ütőkkel, kalapácsokkal, késekkel és fejszékkel támadnak egymásra és üldözik egymást fényes nappal a Morriston temetőben. A járműveket is megfélemlítő fegyverként használták azzal, hogy szándékosan nekimentek a parkoló autóknak.

A közelharcban a huligánok sírköveket rongáltak meg. Egy alkalommal a verekedők közül hárman egy ötgyermekes anya hamvasztási szertartását zavarták meg, a padlóra köptek a kápolnában és vizet ittak egy vázából, majd egy fegyvert rejtettek el a virágkoszorúban, miután letörölték róla az ujjlenyomatokat – írja a WalesOnline.

Sokkos állapotba kerültek az ártatlanok

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, még egy rendőrhelikoptert is riasztottak. A rendbontást követően a rendőrség megkezdte a tettesek azonosítását, a nyomozásnál kiderült, hogy két ellenséges család tagjai csaptak össze a temetőben, akik között hosszú ideje tart a viszály.

Carl Price nyomozó felügyelő tájékoztatása szerint a temetés résztvevői sokkos állapotba kerültek. A hírek szerint többen megsérültek, miközben menekülni próbáltak, volt, akit kórházba kellett szállítani.

„A járművekből különféle vágó- és szúróeszközök kerültek elő, a rendbontók teljes fegyverarzenállal érkeztek a helyszínre. A jelenlévőket figyelmen kívül hagyva támadtak egymásnak, járműveikkel életveszélyesen közlekedtek. Arról nem is beszélve, hogy több sírban is kárt tettek és a halott emlékét is meggyalázták” – fogalmazott Price. A támadók később a fegyverektől egy patakban próbáltak megszabadulni – fűzte hozzá.

A rendőrség közlése szerint a bíróság letöltendő börtönbüntetésre ítélte az ügy kilenc gyanúsítottját, írja a hirado.hu.