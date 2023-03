Immár 190 halálos áldozata van a Freddynek

A déli féltekén valaha jegyzett egyik legerősebb vihara halottak tömegét és durva rombolás nyomait hagyta maga után Malawiban és Mozambikban. Freddy, amely egyúttal potenciálisan a leghosszabb ideig fennmaradó trópusi ciklon, ezekben a napokban már a második körét teszi meg a térségben.

Zimbabweans were making fun of how weak Cyclone Freddy is now its causing havock in Malawi, this is what they were wishing for...Lets learn to praise God when natural disasters skip us!!! #CycloneFreddy pic.twitter.com/7FsokyEWcI