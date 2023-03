Felrobbant és lezuhant egy helikopter Irakban

Az Eurocopter AS 350 típusú helikoptert Dahúk település közelében érte a szerencsétlenség helyi idő szerint szerda este – számolt be róla a kurd szolgálat. A közlemény szerint az iraki kormány, az Egyesült Államok vezette koalíció és a török kormány is tagadta, hogy az azonosítatlan helikopter a tulajdona lett volna.

A kurd biztonsági erők nyomozást indítottak a helikopter eredetének kiderítésére, de annyit már közöltek, hogy az áldozatok között a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) több fegyveresét azonosították.

Az eddig hozzáférhető információk alapján a balesetet a helikopter belsejében történt robbanás okozta. A gép egy olajmező közelében zuhant le – adta hírül az MTI.

A Rudav kurd hírportálnak egy olajtársaság alkalmazottja, aki szemtanúja volt a történteknek, elmondta, hogy két helikopter repült a környéken. Az egyik kétszer megpördült, majd lezuhant és kigyulladt. A PKK-t Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetként tartja nyilván.