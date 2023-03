Magyarország újabb, 105 tonnányi egészségügyi eszközt szállított Törökországnak, így segítve a sérültek ellátását a februári földrengést követően – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ankarában.

A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) rendkívüli külügyminiszteri ülésén mindenekelőtt Magyarország részvétét fejezte ki „török testvéreinknek” a közelmúltbeli földrengéssel kapcsolatban – idézte az MTI a minisztérium közleményét. „Aggodalommal figyeltük az eseményeket, imádkoztunk, hogy minél többen túléljék ezt a természeti katasztrófát, és mindent megtettünk azért, hogy a szükséges segítséget idejuttassuk a legnehezebb órákban” – fogalmazott felszólalásában a miniszter.

Emlékeztetett arra is, hogy 167 magyar kutató-mentő érkezett a helyszínre 29 mentőkutyával, akik 35 túlélő életét tudták megmenteni.

Hozzátette, hazánk az újjáépítésben is kész segítséget nyújtani, s mivel az ilyen helyzetekben hatalmas nyomás nehezedik az egészségügyi rendszerre, a magyar kormány az előző hónapban küldött 1500 kilogrammnyi gyógyszert követően most újabb 105 tonna egészségügyi, orvosi eszközt szállított Törökországba.

A török hatóságokkal történt konzultációkat követően lélegeztetőgépek, kötszerek, infúziós eszközök, gyógyszerek találhatók ebben a nagy szállítmányban, amely hozzá fog járulni ahhoz, hogy a sérültek és betegek ellátása sikerrel tudjon megtörténni

– jelentette ki. Aláhúzta, hogy az eredményes fellépéshez nemzetközi összefogásra van szükség, Magyarország ezért támogatja a katasztrófavédelmi tevékenység összehangolásáról szóló megállapodás létrejöttét a TÁSZ keretein belül, és részt is kíván venni ebben az együttműködésben.

Szijjártó Péter az ukrajnai háború témáját is érintette, mondván, hogy a szomszédságban közvetlenül és rendkívül súlyosan érezhetők a fegyveres konfliktus hatásai. „Mi békét akarunk. Ebben a háborúban sajnos magyar emberek is meghaltak már. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb feladat most az emberéletek mentése, márpedig emberéleteket csak békében lehet menteni. Ezért köszönjük, hogy a Türk Államok Szervezetének tagországai mind-mind a béke hangján szólnak” – közölte.

„Fontos, hogy minél többen, minél hangosabban szóljanak a béke hangján, hiszen Európában háborús retorika uralkodott el, a háború hangja nagyon hangos, és nekünk, akik békét akarunk, erősíteni kell a törekvéseinket […] Mert ne felejtsük el, a világ országainak döntő többsége békét akar” – hangsúlyozta. Rámutatott, a világ

a háború nyomán a blokkosodás irányába indult el, ami rossz hír, és ellentétes a magyar érdekekkel.

„Mi a konnektivitásban, az összeköttetésekben, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben hiszünk, s erre, azt hiszem, hogy kiváló példa a Türk Államok Szervezete, hiszen itt vannak kaukázusiak, közép-ázsiaiak, európaiak, és mind tisztelettel tudunk együttműködni” – hangoztatta a tárcavezető. Végül úgy vélte, ennek jó kifejeződése a Türk Befektetési Alap létrejötte is, amelyben Magyarország is részt kíván venni, mivel ezzel magasabb dimenzióba léphet a gazdasági-kereskedelmi együttműködés.

„Ráadásul ez a befektetési alap forrásokat tud generálni ahhoz, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges infrastrukturális fejlesztéseket ebben a térségben végre tudjuk hajtani, mert mára világossá vált, hogy Magyarország energiaellátásának diverzifikálása nem lehetséges a türk államokkal való együttműködés nélkül” – szögezte le.

(Borítókép: KKM)