Soros György: Putyin kockáztatott, és most kétségbeesetten tűzszünetet akar

Soros György magyar származású amerikai üzletember szerint az orosz politikai vezetés és hadsereg egyaránt válságban van. Úgy véli, a logisztikai problémák, a rossz felszereltség és a megfelelő utánpótlás hiánya miatt

demoralizáltak az orosz katonák.

Biztos benne, hogy ezt Vlagyimir Putyin is felismerte. Meglátása szerint ezért vetették be a Wagner-csoportot. Soros hozzátette, az elmúlt hetek történései azt mutatják, hogy a magánhadsereg tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin mindenáron be akarja bizonyítani, hogy a zsoldoscsoport ereje felülmúlja a reguláris orosz hadseregét.

A milliárdos a Project Syndicate oldalán közétett írásában úgy fogalmaz: tavaly októberig inkább Ukrajna akarata érvényesült a fronton, ezt követően viszont Oroszország egyre több drónt vetett be, annak érdekében, hogy rontsák az ukrán emberek morálját. Soros szerint az oroszok azzal akarták megfélemlíteni, és a Volodimir Zelenszkij irányította politikai vezetés ellen hangolni az ukrán társadalmat, hogy megfosztották az embereket az áramtól, a fűtéstől és a víztől. Azoktól a legalapvetőbb dolgoktól, amelyekre szükségük van a mindennapokban.

Fokozódhatnak a belső feszültségek az orosz hadseregen belül

Soros György úgy látja, Putyin kockáztatott, de elszámolta magát, rosszul mérte fel a körülményeket, nem először. Az üzletember szerint egyre nő a belső feszültség az orosz erőkön belül. Soros azt írja, hogy az orosz reguláris hadsereg bürokratikus hadjáratba kezdett a Wagner-csoport ellen utóbbi sikerei miatt.

A milliárdos cikkében úgy fogalmaz: az orosz elnök kellemetlen helyzetbe került, mert Prigozsin számos platformon jelezte a nyilvánosságnak, hogy nem kap elegendő lőszert, és azt is sérelmezte, hogy nem engedélyezték neki azt, hogy újra toborozzon a börtönökben. Soros azt írja, hogy

Vlagyimir Putyint legfőbb bizalmasai intik arra, hogy ne bízzon meg Prigozsinban, és ne engedjen még nagyobb teret neki, mert már így is nagy veszélyt jelent a hatalmára.

Soros György szerint az orosz belső viszályból sokat profitálhat Ukrajna. Véleménye szerint ha megérkeznek a nyugati harckocsik, az ukrán fegyveres erők hatékonyabban tudnak majd ellentámadásokat indítani. Addig pedig az lehet az ukrán hadsereg fő célja, hogy megtörje, visszaverje a Wagner-csoport előrenyomulását.

A milliárdos a februári, müncheni biztonságpolitikai konferencián arról beszélt, hogy ha Oroszország elveszíti a háborút Ukrajnában, akkor az az „orosz birodalom” felbomlásához vezethet. Akkor kifejtette: úgy látja, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, de

INFORMÁCIÓI SZERINT JOE BIDEN AMERIKAI ELNÖK FIGYELMEZTETTE ZELENSZKIJT, HOGY Ezeknek a TÁMOGATÁSokNAK VANNAK BIZONYOS KORLÁTAI.

A milliárdos arról is beszélt Münchenben, hogy tavasszal az újabb nyugati segítséggel ismét Ukrajna kerülhet jobb pozícióba a harctéren.

Soros a cikkben azt taglalja, hogy ugyan ezt Vlagyimir Putyin nem hangoztatja, mégis kétségbeesetten a tűzszünet lehetőségét keresi. Erre törekszik, csak egy megfelelő, az orosz társadalom felé is védhető, jól kommunikálható indokkal kellene még előállnia.

Az üzletember úgy véli, Joe Biden amerikai elnök a mostani helyzetet figyelembe véve nem akar tűzszünetet,

mert korábban ígéretet tett az ukrán államfőnek arra, hogy nem fog az ukránok háta mögött tárgyalni senkivel.

Vannak fontosabb célok, mint a háború

Soros György az írja: az egykori szovjet tagköztársaságok már nagyon várják, hogy Oroszország elveszítse a háborút Ukrajnában. Hozzáteszi: nem jó az a helyzet, hogy ezek az országok állandó félelemben vannak. Szerinte ugyanis Putyin túl sokszor utal arra, hogy újjáépíti a szovjet birodalmat, és ez veszélyt jelent egész Európára nézve. Soros szerint ezért is fontos, hogy Ukrajna nyerje meg végül a háborút.

Az orosz imperializmus feletti remélt győzelemnek Soros szerint komoly, a jövőt nagyban befolyásoló következményei lehetnek. Úgy fogalmaz, ha ez bekövetkezik, a nyílt társadalmak fellélegezhetnek, a zárt társadalmak pedig nagy bajba kerülhetnek, megsokasodhatnak a problémáik. Soros György szerint ha véget ér a háború Ukrajnában, a világ másra, fontosabb célokra koncentrálhat, így például az éghajlatváltozásra.

(Borítókép: Soros György. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)