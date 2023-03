Radikálisan változtathatja meg Putyin terveit az ellene kiadott elfogatóparancs

Toby Cadman szerint bár „félelem és vonakodás” lenne tapasztalható a hatóságok részéről, de ettől még az államoknak kötelességük lenne kiadatni Vlagyimir Putyint, amennyiben az elnök a területükre lép. „Könnyen lehet, hogy az elfogatóparancs megakadályozza, hogy ténylegesen elhagyja Oroszországot, és ez már önmagában nagy változást idézhet elő” – fűzte hozzá a szakember.

A szakértő szavaiból az sejlik ki, hogy Vlagyimir Putyinnak mostantól nagyon meg kell gondolni, hova utazik. Azt feltételezhetjük, hogy Belarusz vagy éppen Kína nem adná ki a Nyugatnak az elnököt, de a nem Moszkva-barát országok esetében már egészen más a helyzet – és jelen pillanatban rengeteg állam neheztel a Kremlre az ukrajnai háború miatt.

(Érdekes adalék, hogy az elnök Oroszországon belül a hírek szerint már nem mer repülőre szállni, helyette egy speciális páncélozott vonatot használ a hivatalos utazásaihoz).

Mint ismert, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús bűncselekményekért viselt feltételezett felelőssége miatt pénteken elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

Karim Khan, az ICC főügyésze közleményében azt írta, az ügyészség azért kérte az elfogatóparancs kiadását, mert

Az ügyészség által végzett független vizsgálat során összegyűjtött és elemzett bizonyítékok alapján alapos okkal feltételezhető, hogy Vlagyimir Putyin és Lvova-Belova büntetőjogi felelősséggel tartozik az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért és átszállításáért Oroszországba.

Elmondta, a cselekmények egyebek mellett azt a szándékot mutatják, hogy az érintett gyermekeket véglegesen elszakítsák saját országuktól. A gyermekek közül sokakat örökbe adtak Oroszországban, amit megkönnyített egy, az orosz elnök által kiadott rendelettel módosított, az orosz állampolgárság megadásának eljárását felgyorsító törvény – tájékoztatott a főügyész.

„Gondoskodnunk kell arról, hogy a feltételezett bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonják, és a gyermekeket visszaadják családjuknak és közösségeiknek. Nem engedhetjük meg, hogy a gyerekeket hadizsákmányként kezeljék” – idézte Khant az MTI.

Az ígéret szerint a bíróság továbbra is együttműködésre törekszik Oroszországgal az ukrajnai helyzettel összefüggésben és biztosítani fogja, hogy a büntetőbíróság kötelezettségének eleget téve a terhelő és a felmentő körülményeket egyaránt kivizsgálja.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Twitteren azt írta, a gyerekek elhurcolása miatti elfogatóparancs csak a kezdete annak az folyamatnak, melynek célja a háborús bűnösök felelősségre vonása. „Szó sem lehet büntetlenségről” – nyomatékosította a spanyol politikus. Az unió nagyra értékeli és támogatja az ICC munkáját – jelezte az uniós diplomácia vezetője.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity