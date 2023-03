Szerinte az is kérdéses, hogy maradt-e egyáltalán 100 ezer magyar Kárpátalján, lehet ugyanis, hogy már ennél is kevesebb magyar él a régióban. Dunda György megemlítette, hogy legutóbb több mint 20 éve volt népszámlálás Kárpátalján, akkor még 150 ezer magyar élt a területen. A lapigazgató arról is beszélt, hogy a háború miatt Kárpátaljára menekülők miatt a magyarság részaránya akár 10 százalék alá is csökkenhet a térségben.

Az újságíró úgy tapasztalja, Kárpátalján nincs nagy magyar–ukrán feszültség, elmondása szerint azt leginkább a politika gerjeszti:

A tősgyökeres kárpátaljaiak jól ismernek bennünket, és ahogy több száz éven keresztül mi békében, toleranciában, egymás kultúráját, hagyományait, nyelvét tisztelve éltünk, ezt a háborús állapotok hál' istennek nem változtatták meg. Inkább a politika által kiváltott médiahergelés az, ami feszültséget kelt az együttélésben

– jegyezte meg.

Az Euronews megemlíti, hogy Ukrajnában szóba került a nemzetiségi iskolák megszüntetése. A törekvést a magyar kormány élesen kritizálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével, aki az EBESZ-hez fordult, hogy a nemzeti kisebbségi főbiztosa segítsen elhalasztani egy új ukrán törvény végrehajtását.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, pénteki, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Jevhen Tyitov / AP / MTI)