Moszkvába utazik a kínai elnök

Az oroszok és a kínaiak az utóbbi hetekben több alkalommal is nyilatkoztak arról, hogy nagyon jó a két ország együttműködése. Február végén beszélt erről Vlagyimir Putyin orosz elnök is, amikor Vang Ji kínai államtanácsost fogadta hivatalában.

Putyin akkor üdvözletét küldte „barátjának”, Hszi Csin-pingnek, a Kínai Népköztársaság elnökének, és azt is hozzáfűzte, hogy a korábban megbeszéltek értelmében

Oroszországba várja személyesen a kínai elnököt is.

A CNN szerint most a kínai külügyminisztérium közölte, hogy sor kerülhet erre a találkozóra. Mint írták, Hszi Csin-ping március 20. és 22. közt tesz hivatalos látogatást Oroszországban.

Mindeközben a Kreml azt írta, hogy a két elnök a partneri kapcsolatok továbbfejlesztéséről és a „stratégiai együttműködésről” fog párbeszédet folytatni a találkozón.

Hozzátették azt is, hogy szó lesz a nemzetközi politikában történő orosz–kínai együttműködésről, és várhatóan több kétoldalú megállapodást is aláírnak majd a felek.

A The Wall Street Journal korábban már írt arról a saját értesülése alapján, hogy a kínai elnök Moszkvába mehet a jövő héten, ezt erősítette meg most a kínai külügyminisztérium, valamint a Kreml közleménye. Az amerikai lap szerint a kínai elnök a moszkvai találkozó után Zelenszkijjel is beszélhet majd.

Kína az utóbbi hetekben vázolt egy béketervet is az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amely vegyes fogadtatásra talált a nemzetközi porondon.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is figyeli, pénteki élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.